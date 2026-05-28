Maxime Vezie s’est engagé avec la formation Cofidis, qu’il rejoindra en 2028, après une nouvelle saison au sein de la CIC Pro Cycling Academy.

L’équipe Cofidis vient d’annoncer la venue de Maxime Vezie en 2028. À 20 ans, le Breton enchaîne les bonnes performances, lui qui dispsute sa première saison chez les professionnels. Après une nouvelle saison au sein de son équipe actuelle, CIC Pro Cycling Academy, il rejoindra l’équipe Cofidis en 2028. 3e de Paris-Camembert, 3e des Boucles de l’Aulne, il a particulièrement impressionné lors du Tour de Bretagne fin avril en terminant 3e du classement général et 2e au classement du meilleur jeune. Passé par le VC Pays de Loudéac chez les amateurs, Maxime Vezie a signé de nombreuses places d’honneur cette année. Le natif de Saint-Malo s’est engagé pour deux saisons avec la Cofidis (2028 et 2029).

Une ascension fulgurante au plus haut niveau

Durant ses jeunes années, Maxime Vezie a d’abord pratiqué le VTT puis le cyclocross – il a été champion de Bretagne minime – avant de découvrir les courses sur route sous les couleurs de son club d’alors, le VC Pays de Loudéac. C’est d’ailleurs en Bretagne qu’il a levé les bras à deux reprises l’an dernier, à la Ronde Finistérienne puis au Circuit des 2 Provinces. Le jeune talent, qui se définit comme puncheur, sait que la route est encore longue vers le très haut niveau. Il aspire notamment à travailler ses qualités en montagne afin de devenir un puncheur accompli. Après une nouvelle saison chez CIC Pro Cycling Academy en 2027, il prendra donc la direction de Cofidis l’année suivante (2028). Il se dit fier de rallier « une équipe historique du peloton », lui qui a également été « sensible au discours de Raphaël Jeune ».