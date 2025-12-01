À 25 ans, Biniam Girmay ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la NSN Cycling Team.

NSN Cycling Team, qui remplace l’équipe Israel – Premier Tech, vient d’annoncer la signature de Biniam Girmay pour un contrat de trois ans, jusqu’en 2028. À 25 ans, l’Érythréen a remporté trois étapes du Tour de France sous les couleurs d’Intermarché-Wanty 2024 ainsi que le maillot vert. Il rejoint NSN Cycling Team en tant que coureur phare, à l’aube d’une nouvelle ère prometteuse pour l’équipe. L’arrivée de Girmay témoigne de l’engagement de NSN envers la victoire et de sa volonté de mettre en lumière des cyclistes qui inspirent bien au-delà de la ligne d’arrivée.

Kjell Carlström, directeur général de NSN Cycling Team :

There’s a late check in to the NSN team camp! History maker. Tour de France green jersey winner. Inspiration. Welcome, @GrmayeBiniam – here’s to the next three years together 🤝#VeniViniBini #WeAreNSN | @weare_NSN pic.twitter.com/XnuO5Pu3lg — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) December 1, 2025

« Sa polyvalence en tant que sprinteur et spécialiste des classiques, ainsi que ses qualités de leader naturel, apporteront une profondeur supplémentaire à l’effectif grandissant de jeunes coureurs ambitieux de NSN. Nous sommes ravis d’accueillir Biniam au sein de l’équipe NSN Cycling Team. 2026 marquera un tournant non seulement pour l’équipe, mais aussi pour Biniam, et je ne pouvais rêver d’un meilleur moment pour entamer ce nouveau chapitre ensemble ».

« Biniam incarne tout ce que nous aimons dans le cyclisme. Son talent est indéniable, mais c’est son humilité et sa détermination qui font de lui un cycliste exceptionnel. Dès notre première conversation, il était clair qu’il partage notre vision, sur et en dehors du vélo, et je suis convaincu qu’il s’intégrera parfaitement et qu’il sera un leader au sein de notre équipe, inspirant nos coureurs et toute la communauté cycliste. »

Biniam Girmay :

« Je suis vraiment heureux d’être ici, surtout avec cette nouvelle ambiance et ce nouveau départ, pour moi comme pour l’équipe. En tant que coureur, j’apprécie toujours une bonne ambiance, surtout au sein de l’équipe, et j’ai déjà entendu beaucoup de choses positives de la part de mes nouveaux coéquipiers. Quand je repense aux deux dernières années, l’équipe a énormément progressé. L’esprit d’équipe est vraiment excellent. Le train de sprinteurs de l’équipe a toujours été très performant, notamment grâce à leur cohésion et à leur capacité à se motiver mutuellement. Je les ai souvent entendus s’encourager pendant les courses, et je suis impatient de travailler avec eux.

« Je vois une formidable opportunité avec l’équipe NSN Cycling Team et je pense que c’est ce qu’il y a de mieux pour mon avenir. Honnêtement, je ne regarde jamais en arrière. Je me concentre toujours sur l’avenir. Je me soucie toujours de la prochaine étape. Ce qui est fait est fait, alors je ne veux ni regarder en arrière ni me contenter de peu. Je veux toujours faire mieux. Mon principal objectif pour l’avenir, car je n’ai que 25 ans, est simple : gagner des courses cyclistes. J’adore gagner les classiques et, pour l’instant, je n’ai remporté que Gand-Wevelgem. Je veux donc accomplir davantage avec l’équipe. Je suis convaincu qu’un jour, nous pourrons remporter ensemble l’une des plus grandes courses du cyclisme. »