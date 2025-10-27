Hugo Page :

« Je suis très heureux de rejoindre Cofidis, une équipe avec une longue et riche histoire. Ça me fait plaisir de revenir en France, c’est toujours plus fort de courir avec le maillot d’une équipe française. J’ai envie de prendre davantage de responsabilités. Mon but, c’est de regagner le plus vite possible ! J’aime les Classiques, les courses à étapes et j’ai envie d’y être performant. Je tiens à remercier Intermarché – Wanty qui m’a permis de franchir un cap, notamment en épaulant Biniam Girmay. J’ai eu tout de suite une bonne accroche et un bon feeling avec Raphael Jeune. Nous sommes vraiment alignés et je suis sûr que l’intégration dans l’équipe se passera bien. »

Raphael Jeune, manager général :

« Je souhaite la bienvenue à Hugo. C’est un coureur solide. Je suis fier de l’accueillir dans notre équipe. Il va nous apporter toute sa science de la course et son savoir-faire dans les classiques belges et pavés. Lui qui a beaucoup travaillé pour ses leaders précédemment, dont Biniam Girmay, peut nous apporter énormément. Nous allons tout mettre en œuvre pour en faire le meilleur coureur français de Classiques. Que ce soit au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, Gand-Wevelgem, je suis sûr qu’on vivra de belles choses avec Hugo ! »