C’était une rumeur et c’est désormais officiel : Benoit Cosnefroy va rejoindre UAE Team Emirates – XRG en 2026.

L’équipe UAE Team Emirates – XRG vient d’annoncer la signature de Benoît Cosnefroy pour un contrat de deux ans. Le coureur français rejoindra l’équipe en provenance de Decathlon AG2R La Mondiale, son équipe de toujours. Le Normand de 30 ans apportera toute son expérience, lui qui a un palmarès confirmé sur les classiques d’un jour, avec des victoires au Grand Prix Cycliste de Québec, à la Bretagne Classic notamment. Cette année, le natif de Cherbourg-en-Cotentin a très peu couru, en raison d’une blessure au genou. Réputé pour son punch, Cosnefroy renforcera l’effectif d’UAE sur les courses d’un jour vallonnées.

Benoît Cosnefroy :

« Je suis très heureux à l’idée de rejoindre l’UAE Team Emirates – XRG et très enthousiaste à l’idée de faire partie de la meilleure équipe du monde. Lorsque Mauro Gianetti m’a présenté le projet, j’ai vu que c’était le défi idéal pour moi à ce stade de ma carrière. Après avoir discuté avec l’équipe et analysé ses ambitions, il est apparu clairement que cette collaboration pourrait être une réussite et la bonne décision à prendre. J’ai hâte d’entamer ce nouveau chapitre et de courir avec mes nouveaux coéquipiers. »