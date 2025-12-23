Oscar Onley s’est engagé avec la formation Ineos Grenadiers, après avoir trouvé un accord avec son équipe actuelle, la Picnic PostNL.

Oscar Onley s’est officiellement enegagé avec l’équipe Ineos Grenadiers. L’Écossais a pric la 4e place au Tour de France 2025, à seulement 22 ans, faisant de lui le plus jeune coureur à terminer dans le top 10 et a confirmé son potentiel pour rivaliser au plus haut niveau. Sous contrat jusqu’en 2027 avec la Picnic PostNL, un accord a été trouvé entre les deux équipes pour racheter son contrat.

Oscar Onley :

« J’ai grandi en regardant Geraint, Dave et l’équipe dominer le cyclisme et le faire connaître au Royaume-Uni. Je suis donc très fier de rejoindre les Grenadiers pour un contrat à long terme, ce qui signifie également que je courrai pour une équipe britannique lorsque le Tour de France partira d’Écosse en 2027. Je tiens à remercier l’équipe Picnic PostNL pour tout son soutien. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mes amis de l’équipe vont me manquer et je garderai précieusement les souvenirs créés avec eux. Je sais que la concurrence sera rude face à la nouvelle génération de talents qu’ils formeront dans les années à venir. »

Geraint Thomas, directeur course chez Ineos :

« La performance d’Oscar en 2025 a été tout simplement incroyable. J’ai participé à mon premier Tour à 21 ans, alors voir ce qu’il a réalisé cette année à seulement 22 ans est vraiment impressionnant. Sa façon de courir et sa compréhension de la course sont d’une maturité exceptionnelle pour son âge ; c’est un vrai compétiteur. J’ai hâte de travailler avec lui ; à son âge, il a encore une marge de progression énorme. Toute notre équipe a travaillé d’arrache-pied cet hiver pour se recentrer et redéfinir nos ambitions, en modifiant nos structures et nos processus afin d’atteindre nos objectifs ».

« Oscar s’intègre parfaitement à ce projet et je suis convaincu que le nouveau système que nous mettons en place lui permettra d’exprimer tout son potentiel. Les meilleures équipes dans lesquelles j’ai couru comptaient plusieurs coureurs talentueux pour le classement général, et c’est ce que nous avons aujourd’hui : des options exceptionnelles pour chaque étape de la course. Oscar complète parfaitement notre effectif et nous sentons que nous sommes vraiment sur la bonne voie. »