Après cinq saisons passées sous le maillot de la Bahrain Victorious, Jack Haig rejoint l’équipe Ineos Grenadiers.

L’équipe Ineos Grenadiers a confirmé l’arrivée de Jack Haig en 2026, pour un contrat de deux ans. L’Australien de 32 ans arrive fort d’une riche expérience des Grands Tours et de plus de dix ans de compétition au plus haut niveau. Figure respectée du peloton, Haig a terminé troisième du classement général de la Vuelta 2021 et a signé plusieurs top 10 au Critérium du Dauphiné et à Paris-Nice.

Jack Haig :

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Ineos Grenadiers. Je la suis de près depuis ses débuts et elle a accompli de grandes choses dans son histoire. Faire partie de l’une des meilleures et des plus ambitieuses équipes au monde, reconnue pour son professionnalisme et son exigence, est une immense fierté. J’ai hâte de commencer la saison, de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de contribuer à la conquête de nouveaux succès. Je suis également impatient d’accompagner les jeunes talents qui ont rejoint l’équipe. »

Geraint Thomas, directeur de course :

« J’ai couru roue contre roue avec Jack pendant de nombreuses années et il m’a toujours impressionné. C’est un battant, un travailleur acharné, et il sait ce qu’il faut pour monter sur le podium d’un Grand Tour. Je suis certain qu’il jouera un rôle important dans nos ambitions pour les prochaines années. »