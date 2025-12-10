En proie à des difficultés financières, la formation Picnic PostNL devrait laisser filer Oscar Onley dès cet hiver.

4ᵉ du dernier Tour de France, Oscar Onley devrait quitter la Picnic PostNL dans les prochains jours. L’équipe néerlandaise est parvenue à se maintenir en World Tour notamment grâce à son leader écossais, qui a ramené beaucoup de points UCI en 2025. Malgré ce maintien au sein de la plus haute division, la formation néerlandaise serait en difficulté financièrement. Sa licence World Tour a été validée uniquement pour la saison 2026, soit pour un an, contre trois ans pour les autres équipes. « La Commission des licences a décidé de limiter la durée de la licence à une année et de fixer des conditions devant être remplies en lien avec le critère financier afin de permettre son extension aux saisons 2027 et 2028 », indique l’UCI dans un communiqué.

Direction Ineos ?

Face à ces problèmes financiers, l’équipe Picnic pourrait donc laisser filer Oscar Onley, courtisé par de nombreuses équipes. Sous contrat jusqu’en 2027, des grosses formations pourraient donc racheter son contrat, ce qui pourrait intéresser le Team Picnic PostNL financièrement. Ineos Grenadiers tiendrait la corde pour signer le grimpeur de 23 ans. En mal de résultats sur les Grands Tours, l’équipe britannique y trouverait également son compte. Absent du camp d’entrainement de la Picnic PostNL, la rupture semble désormais inévitable. Après la retraite de Romain Bardet en cours de saison 2025, le départ d’Oscar Onley serait un gros coup dur pour l’équipe, qui dépendait beaucoup des résultats de l’Écossais cette année.