Champion de France chez les Espoirs en 2023, Alexy Faure-Prost s’engage deux saisons avec le Team PicnicPostNL.

L’équipe Picnic PostNL vient d’annoncer qu’Alexy Faure-Prost dès la saison prochaine en provenance d’Intermarché-Wanty. Il portera le maillot à deux bandes jusqu’en 2026. Ce jeune talent français prometteur, qui a brillé chez les juniors, a fait ses débuts chez les Espoirs en 2023 et a réalisé une saison remarquable, où il a terminé le Giro d’Italia Next Gen à la cinquième place avant de remporter le Championnat de France Espoirs. Ces résultats lui ont permis d’accéder au WorldTour en 2024, une saison qui a débuté de manière prometteuse avec une dixième place au classement général du Tour d’Oman. Un accident avec une voiture à l’entraînement en avril 2025 a perturbé sa deuxième année au plus haut niveau.

Alexy Faure-Prost :

« Je suis impatient d’entamer un nouveau chapitre avec l’équipe Picnic PostNL. De l’extérieur, l’équipe semble fonctionner selon une structure qui me convient, et cela s’est confirmé lors de mes échanges avec eux ; je pense qu’ils sauront tirer le meilleur de moi. Après quelques années difficiles marquées par des blessures et des problèmes de santé, je me sens de nouveau en pleine forme et motivé pour ce nouveau départ. Le cyclisme est ma passion et, par chance, c’est aussi mon métier. »

« Je veux donc donner le meilleur de moi-même chaque jour, que ce soit pour obtenir un résultat ou pour aider un coéquipier à remporter une victoire. En dehors du vélo, je suis quelqu’un de calme, posé et déterminé, et j’espère pouvoir apporter ces qualités au groupe. Dans les prochaines années, je souhaite retrouver le plus haut niveau et être compétitif, comme lors de ma première année en Espoirs. Être actif et dynamiser le déroulement de la journée est une véritable source de motivation pour moi, et avec l’équipe Picnic PostNL, j’aimerais beaucoup retrouver ce rôle au sein de l’élite du peloton. »