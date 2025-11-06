Après avoir évoqué une éventuelle retraite dès cette fin d’année, Victor Lafay a trouvé une nouvelle équipe pour 2026.

L’équipe Unibet Rose Rockets a annoncé, ce mercredi soir, la signature du coureur français Victor Lafay pour la saison 2026. Vainqueur d’étape sur le Tour de France, Lafay rejoint les Rockets après une période où il a sérieusement envisagé de quitter définitivement le cyclisme professionnel. Autrefois considéré comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme français, Lafay se trouvait à la croisée des chemins. Lassé de la routine et de la pression, il était prêt à tourner la page. Il rêvait de vendre du fromage au Japon ou d’ouvrir un food truck au bord du lac d’Annecy.

Mais alors que sa carrière semblait prendre une autre direction, un appel de Bas Tietema, propriétaire de l’équipe Rockets, a tout changé. Après deux saisons tronquées par les blessures chez Décathlon AG2R La Mondiale, Lafay va ouvrir le dernier chapitre de sa carrière avec l’équipe, passée sous pavillon français l’hiver dernier. En s’engageant pour une saison, le Lyonnais compte bien briller sur les plus grandes courses et même retrouver le Tour de France, grand objcetif de l’équipe Unibet Rose Rockets, qui évolue au niveau ProTour.

Bas Tietema, propriétaire de l’équipe Unibet Rose Rockets :

« Dès notre première conversation, j’ai senti que Victor avait encore une énergie incroyable. C’est un coureur qui ose être différent, créatif, explosif et qui n’a pas peur de tracer sa propre voie. En ce sens, nous nous comprenons vraiment. Le cyclisme peut être un milieu conservateur, mais des personnes comme Victor nous rappellent que la personnalité et l’émotion ont toute leur place dans ce sport. Je suis fier qu’il ait choisi de poursuivre son histoire avec nous. »

Victor Lafay :

« L’histoire que Bas m’a racontée, et les valeurs que représente cette équipe, m’ont fait comprendre que je n’avais pas encore dit mon dernier mot. Ma passion pour le vélo n’a jamais vraiment disparu. Il lui fallait juste le bon environnement pour renaître. Ici, je me sens moi-même et je peux pleinement contribuer à un projet passionnant. Je rêve de renouer avec les bons résultats et de prendre le départ du Tour de France. Je n’ai jamais franchi la ligne d’arrivée à Paris, et c’est une expérience que je souhaite encore vivre. »