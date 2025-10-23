L’équipe ProTeam Unibet Tietema Rockets devient Unibet Rose Rockets et garde la même ambition : disputer le Tour de France.

Les Unibet Rose Rockets sont une équipe cycliste sous une licence française qui a été fondée en 2023 suite à un projet réussi sur YouTube de son cofondateur et ancien cycliste professionnel Bas Tietema. L’équipe associe le cyclisme professionnel à des contenus divertissants sur les médias sociaux et anime le cyclisme avec des aperçus authentiques des structures de l’équipe. Nés d’un mélange de divertissement et d’ambitions réelles, les Rockets affichent clairement un objectif à long terme : la participation au Tour de France.

🤝 You can call us: Unibet Rose Rockets

Not by tradition, but ambition. Together we dream of that first Tour de France… ✨ pic.twitter.com/AxxYO5n8KJ — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) October 21, 2025

Unibet Tietema Rockets devient Unibet Rose Rockets. La formation de Bas Tietema va donc changer de vélo, passant de Cannondale à Rose Bikes. « Chez ROSE, nous sommes également d’avis que le cyclisme, c’est bien plus que des chiffres et des victoires. Il s’agit de challenges personnels, d’histoires que l’on a vécues sur le long chemin de l’objectif, d’émotions et de passion pure. C’est ce que nous tout comme les Rockets voulons communiquer par notre marque et avec nos produits. Étant une entreprise familiale en quatrième génération, nous croyons à des valeurs telles que l’authenticité, le courage, l’esprit pionnier et surtout, nous croyons aux gens qui s’y mettent », indique le fabricant.

Des renforts en 2026

Cette saison, l’équipe Unibet Tietema Rockets a terminé 26ᵉ du classement UCI par équipe, soit sept places de mieux qu’en 2024. Cette année, Lukáš Kubiš a été omniprésent. Le champion de Slovaquie a notamment remporté le Cholet Agglo Tour et a enchainé les bonnes performances tout au long de la saison (2ᵉ du Tour de Hollande, 6ᵉ de l’Omloop Nieuwsblad, 3ᵉ de Paris-Chauny,…). Pour 2026, la formation entend bien poursuivre sa progression et a déjà recruté un coureur phare en la personne de Dylan Groenewegen, qui a signé pour deux saisons. À 38 ans, l’expérimenté Wout Poels rejoindra également Unibet Rose Rockets en 2026.