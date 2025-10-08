Après une saison 2025 réussie, Thibaud Gruel et Brieuc Rolland ont prolongé leur contrat chez Groupama-FDJ.

Recrutés et formés au sein de la Groupama-FDJ, Thibaud Gruel et Brieuc Rolland prolongent l’aventure avec l’équipe française. Acteurs dès leur première année complète en WorldTour, Thibaud Gruel et Brieuc Rolland ont confirmé tout le potentiel entrevu à la Conti. Thibaud Gruel s’est affirmé comme un coureur complet avec une victoire sur un prologue et la deuxième au sprint. Brieuc Rolland a, lui, été acteur sur la Vuelta dès sa première participation avec deux troisièmes place. Leur prolongation jusqu’en 2028 illustre la volonté de l’équipe de bâtir son avenir autour de coureurs aux profils variés.

🚀 𝗖𝗮𝗽 𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝗱 𝗚𝗿𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘁 𝗕𝗿𝗶𝗲𝘂𝗰 𝗥𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 ✍ 🐣 Ils ont couru ensemble à La Conti et sortent d’un premier Grand Tour prometteur. Nous sommes fiers d’annoncer que Thibaud Gruel et Brieuc Rolland prolongent jusqu’en… pic.twitter.com/pP597vLXyI — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) October 8, 2025

Philippe Mauduit :

« La prolongation de Thibaud et Brieuc s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre projet sportif. Leur première saison en WorldTour a confirmé ce que nous pressentions : ils ont le niveau, mais surtout l’état d’esprit pour s’imposer dans le temps. Leur détermination, leur combativité et leur volonté d’apprendre en font des atouts précieux. Nous croyons qu’ils ont le profil pour devenir des cadres de Groupama-FDJ dans les années à venir, et c’est dans cette perspective que nous les accompagnons ».

Thibaud Gruel :

« Prolonger avec Groupama-FDJ était une évidence pour moi. Depuis mes débuts à la Conti, j’ai toujours ressenti la confiance de l’équipe et j’ai envie de continuer à écrire cette histoire ensemble. J’ai franchi les étapes petit à petit, d’équipier à la Conti jusqu’à pouvoir jouer ma carte en WorldTour cette saison, ce qui m’a permis de décrocher mes premières victoires. J’aime porter le leadership dans des finals au sprint pleins de tension, découvrir de nouvelles courses et saisir les opportunités quand elles se présentent. Mon alignement sur la Vuelta a été une étape importante et un vrai signe de confiance. Je sens que ma place est ici, pour continuer à grandir et assumer de plus en plus ce rôle de finisseur ».

Brieuc Rolland :

« Je suis très heureux de prolonger mon engagement avec Groupama-FDJ. Je me sens parfaitement à ma place dans cette équipe, dans un environnement qui me permet de progresser course après course. Cette saison m’a confirmé que je pouvais rivaliser au plus haut niveau, avec comme moment fort ma première Vuelta. En montagne, j’ai pu m’exprimer pleinement et même jouer la gagne sur une étape de Grand Tour, une expérience marquante qui m’a donné énormément de confiance. J’ai aussi beaucoup aimé endosser ce rôle d’électron libre, capable d’animer la course et de saisir les opportunités. C’est mon style de coureur, et je veux continuer à l’affirmer tout en contribuant à tirer l’équipe vers le haut ».