Les formations Lotto et Intermarché-Wanty ont confirmé avoir déposé un projet de fusion auprès de l’UCI.

Captains of Cycling, détenteur de la licence de l’équipe cycliste Lotto, confirme avoir officiellement déposé son dossier auprès de l’UCI pour le projet commun Lotto-Intermarché, avec pour objectif de rejoindre le World Tour en 2026. La demande de licence devait être déposée auprès de l’UCI avant le 15 octobre, date limite respectée. Grâce au projet commun Lotto-Intermarché, l’équipe vise son retour sur le World Tour après trois ans d’absence.

L’UCI poursuit actuellement l’examen de la demande de licence. L’équipe communiquera prochainement plus de détails sur la structure, le développement et les ambitions sportives de ce projet, indique la formation Lotto dans un communiqué.