La formation Israel – Premier Tech va changer de nom dès la saison prochaine, « abandonnant ainsi son identité israélienne actuelle ».

Dans un communiqué publié ce lundi soir, l’équipe Israel – Premier Tech indique qu’elle changera de nom dès en 2026. Depuis quelques mois, et sur La Vuelta notamment, des manifestants pro-palestiniens ont perturbé le déroulé des courses où l’équipe était présente. Sylan Adams, propriétaire israelo-canadien de l’équipe, va également se retirer du projet dès la saison prochaine.

Le communiqué d’Israel – Premier Tech :

Il y a onze ans, l’équipe Cycling Academy a été fondée avec l’objectif de former de jeunes talents issus de pays non traditionnels du cyclisme, dont Israël, et d’offrir aux coureurs en herbe un parcours facile vers le cyclisme professionnel. Au cours des onze dernières années, l’équipe, devenue Israël – Premier Tech il y a quatre ans, a connu les hauts et les bas du sport professionnel, de la joie de voir nos coureurs remporter des étapes du Tour de France à la lutte pour la relégation, en passant par la remontée au WorldTour. C’est, et a toujours été, un projet sportif.

L’équipe est fière de ses exploits sur la route, mais plus encore de la culture qu’elle a bâtie. Cette culture a été le fondement qui lui a permis de surmonter les difficultés des derniers mois, soutenant fermement ses coureurs et son personnel pendant cette période incroyablement difficile. Durant toute cette période, les propriétaires et la direction de l’équipe ont reconnu la nécessité d’un changement.

Sylvan Adams a choisi de se retirer

Fort d’un engagement indéfectible envers nos coureurs, notre équipe et nos précieux partenaires, nous avons décidé de renommer et de rebaptiser l’équipe, abandonnant ainsi son identité israélienne actuelle. Dans le sport, progresser exige souvent des sacrifices, et cette étape est essentielle pour assurer l’avenir de l’équipe.

Pour la saison 2026, Sylvan Adams a choisi de se retirer de son implication quotidienne et ne s’exprimera plus au nom de l’équipe, se concentrant plutôt sur son rôle de président du Congrès juif mondial d’Israël. Bien qu’un nouveau chapitre s’ouvre, qui sera bientôt dévoilé, l’équipe restera fidèle à sa promesse fondatrice : développer les talents cyclistes du monde entier. À nos fans : merci pour votre soutien indéfectible au fil des ans, et plus particulièrement ces dernières semaines. Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure ensemble.