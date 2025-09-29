5ᵉ des championnats du monde à Kigali, Toms Skujiņš, a terminé dans le top 10 lors des trois derniers mondiaux.

Toms Skujiņš a pris la 5ᵉ place de la course en ligne des championnats du monde ce dimanche à Kigali. Une performance remarquable, mais le Letton n’en est pas à son coup d’essai. Le coureur de la Lidl-Trek excelle sur les mondiaux et sur les courses longues et usantes en général. Le coureur de 34 ans a intégré le top 10 des trois dernières éditions des championnats du monde (8ᵉ en 2023, 4ᵉ en 2024 et 5ᵉ cette année).

À 34 ans, Skujiņš enchaine les performances sur ses championnats nationaux également. Depuis 2019, il a décroché huit titres de champion de Lettonie (cinq sur le CLM et trois sur la route). En 2024, Toms Skujiņš avait également brillé sur la course en ligne des Jeux Olympiques en prenant la 5ème place. Malgré ces belles performances, le Letton n’a jamais été récompensé et n’est pas encore parvenu à monter sur le podium d’un grand championnat. Il aura l’occasion d’essayer ce week-end à l’occasion des championnats d’Europe, qui ont lieu en France.