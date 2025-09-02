Juan Ayuso et la formation UAE Team Emirates – XRG ont convenu d’une résiliation de contrat à la fin de la saison.

L’équipe UAE Team Emirates – XRG et le coureur espagnol Juan Ayuso ont convenu d’un commun accord d’une résiliation anticipée de son contrat, qui devait initialement courir jusqu’en 2028. Ayuso, qui dispute actuellement La Vuelta, restera désormais dans l’équipe jusqu’à fin 2025 après qu’une décision a été prise suite à des différences dans la vision des plans de développement et dans l’alignement avec la philosophie sportive de l’équipe, indique la formation émiratie dans un communiqué.

Juan Ayuso :

« Je tiens à remercier l’équipe pour le soutien et les opportunités qu’elle m’a offertes au cours de ces années. J’ai eu la chance de progresser et de rivaliser avec les meilleurs, et je sais que ce que j’ai appris restera à jamais gravé dans mon parcours professionnel. Je sens maintenant qu’il est temps pour moi de prendre une autre voie, avec le même enthousiasme, et je souhaite à UAE Team Emirates – XRG beaucoup de succès pour l’avenir ».

Mauro Gianetti, PDG de UAE Team Emirates – XRG :

« Juan a été un talent précieux et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons construit ensemble. Parallèlement, notre projet sportif a toujours été axé sur la continuité, l’harmonie du groupe et la construction d’une équipe gagnante. Nous pensons que, dans l’intérêt des deux parties, cette décision est la plus cohérente avec les valeurs qui définissent notre organisation. UAE Team Emirates – XRG poursuivra sa croissance et son développement, convaincus que l’identité et la force de l’équipe restent nos fondements. Nous souhaitons à Juan beaucoup de succès pour l’avenir ».