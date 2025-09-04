Tout juste rentré chez lui après une hospitalisation, Filippo Baroncini a prolongé son contrat avec l’équipe UAE Team Emirates-XRG.

L’équipe UAE Team Emirates-XRG a annoncé de bonnes nouvelles concernant Filippo Baroncini, rentré chez lui aujourd’hui après sa terrible chute lors du Tour de Pologne en août, suite à laquelle il a été plongé dans le coma. Le coureur italien de 25 ans se rétablit bien et a signé un nouveau contrat de deux ans avec l’équipe. Baroncini, ancien champion du monde des moins de 23 ans, a rejoint l’équipe UAE Team Emirates-XRG en 2023 et a progressé chaque année au sein de l’équipe. Ce nouveau contrat lui permettra de rester avec l’équipe pour deux saisons supplémentaires.

Filippo Baroncini :

« Je suis vraiment heureux de rentrer chez moi et de me sentir plus fort chaque jour. Le mois dernier a été extrêmement difficile, mais le soutien de l’équipe, des supporters et de ma famille a été incroyable et me motive énormément. Prolonger mon contrat de deux ans est très spécial pour moi et je remercie la direction pour sa confiance. J’ai hâte de récompenser l’équipe par un travail acharné et j’espère de nouveaux succès au sein de cette famille. »

Mauro Gianetti, PDG et directeur de l’équipe UAE Team Emirates-XRG :

« Nous sommes ravis d’accueillir Filippo à la maison et de confirmer sa prolongation de contrat. Il a fait preuve d’une grande résilience pendant cette période et nous sommes convaincus qu’il continuera à progresser et à devenir un élément important de notre équipe. Son rétablissement est long, mais nous serons là pour le soutenir dans son retour à la compétition. »