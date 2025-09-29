Manager général de la Cofidis depuis huit ans, Cédric Vasseur a été démis de ses fonctions par la formation nordiste.

Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Cofidis annonce le départ de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe depuis 2017. Sous sa direction, Cofidis a signé son retour dans le World Tour en 2020 et s’est imposé à deux reprises sur le Tour de France en 2023 notamment. Ces deux dernières saisons ont été délicates pour l’équipe nordiste, qui devrait prochainement perdre son statut de World Team, elle qui pointe à la 20ᵉ place du classement UCI sur les trois dernières saisons (seules les 18 premières sont maintenues).

Cédric Vasseur :

« Je quitte Cofidis avec beaucoup d’émotion et de fierté après des années intenses. Je tiens à remercier Cofidis Group, les coureurs et tout le staff pour leur confiance et leur engagement tout au long de ces années. Je souhaite à la Team Cofidis d’aller chercher de nombreuses belles et grandes victoires. »

Raphaël Jeune nouveau manager général

Raphaël Jeune est nommé manager général de l’équipe cycliste Cofidis. Ancien coureur professionnel au début des années 2000 au sein de la formation CSC, il a participé aux plus grandes classiques (Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres) ainsi qu’à des courses par étapes comme Paris-Nice. Après sa carrière de coureur, il a mis son expérience au service du management sportif et du marketing : responsable événementiel, puis Sports Marketing Manager chez Look Cycle International.

Raphaël Jeune :

« Je suis honoré de rejoindre l’équipe Cofidis qui porte une ambition et des valeurs auxquelles je suis particulièrement attaché : engagement, esprit d’équipe, combativité et performance. C’est une équipe que j’ai déjà eu la chance de côtoyer et dont je connais la force et le professionnalisme. Mon ambition est de continuer à la faire grandir, en capitalisant sur ses talents et en l’accompagnant vers de nouveaux succès collectifs ».