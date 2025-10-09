À 34 ans et après 97 victoires chez les professionnels, Arnaud Démare va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2025.

Après Thibaut Pinot ou encore Romain Bardet, le cyclisme français perd une nouvelle figure emblématique de ces dix dernières années avec Arnaud Démare, qui va prendre sa retraite après Paris-Tours ce dimanche. Passé professionnel en 2012 chez FDJ, il restera fidèle à la structure de Marc Madiot jusqu’en 2023, année au cours de laquelle il décide de rejoindre le Team Arkéa Samsic. Le Picard était le troisième coureur encore en activité le plus victorieux avec 97 victoires. Parmi ses principaux succès : trois titres de champion de France, Milan-Sanremo en 2016, deux étapes du Tour de France, mais aussi huit étapes du Giro et deux maillots cyclamen.

Arnaud Démare :

« L’heure est venue. À la fin de cette saison, après Paris-Tours, je tournerai la page de ma carrière professionnelle. Mais quelle aventure incroyable… J’ai commencé le vélo à 6 ans, baigné dans cette passion en famille. Je ne pensais pas alors que ce rêve d’enfant m’emmènerait aussi loin. J’ai eu la chance de vivre mon rêve, de gagner de grandes courses et de représenter fièrement le cyclisme français au plus haut niveau. Jamais je n’imaginais réaliser tout ça. »

« Je suis fier de mon parcours, et profondément reconnaissant envers ma famille, mes équipes, mes coéquipiers et tous les supporters qui m’ont accompagné. La compétition restera toujours en moi. Je continuerai à vivre le sport, pour le plaisir, la curiosité et le partage. Avec mille envies en tête, prêt à découvrir de nouveaux horizons. Le vélo m’a tout appris : la rigueur, le travail, la persévérance, le collectif. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette aventure. Merci pour tout. »