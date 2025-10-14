Meilleur grimpeur du Tour d’Italie et du Tour d’Espagne, Geoffrey Bouchard met fin à sa carrière après sept ans chez les professionnels.

Passé professionnel en 2019 à l’âge de 26 ans, Geoffrey Bouchard met un terme à sa carrière. Le natif de Dijon compte une victoire à son palmarès, c’était sur le Tour des Alpes en 2022. Excellent grimpeur, Bouchard a décroché le maillot du classement de la montagne sur La Vuelta 2019 et sur le Giro 2021. Il aura disputé sept années chez les professionnels, toutes sous le maillot de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale.

Geoffrey Bouchard :

« C’est la fin d’un chapitre incroyable pour moi. Après 7 années intenses et mémorables, il est temps de raccrocher le vélo. Mon parcours a été atypique, passant professionnel à 26 ans. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon club amateur, le CR4C Roanne, qui m’a permis de me mettre dans les meilleures conditions pour passer professionnel, ainsi que l’UC Voiron et le Team Vulco. Un immense merci à Vincent Lavenu pour m’avoir donné cette chance, ainsi que Décathlon AG2R La Mondiale . Je garderai en mémoire les rencontres, les voyages et les moments inoubliables ».

« Je n’étais peut-être pas le meilleur talent du peloton, mais grâce au travail, à la détermination et au courage, j’ai su exploiter mon potentiel et réaliser des rêves que je n’aurais jamais pu imaginer. Le vélo m’a offert des moments de joie, bien que des blessures aient malheureusement entaché les dernières années. Un grand merci au staff, au personnel de l’équipe et ainsi qu’aux coureurs que j’ai eu la chance de côtoyer. Vous avez tous été une source d’inspiration et de soutien. Bien entendu, je remercie ma famille, mes amis, mes partenaires ainsi que ceux partis trop tôt. C’est la fin d’une aventure, mais le début d’un nouveau chapitre. Merci à tous pour votre soutien tout au long de ce voyage. »