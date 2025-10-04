Gênée à la cheville depuis sa chute sur les Strade Bianche, Pauline Ferrand-Prévot a été opérée avec succès.

Après avoir renoncé aux championnats d’Europe et mis un terme à sa saison 2025, Pauline Ferrand-Prévot a été opérée de la cheville ce vendredi. Dans une publication sur son compte Instagram, la Française explique : « Il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, j’ai toujours été embêtée avec ma cheville depuis ma chute en mars sur Strade Bianche, et je sentais que depuis le mondial au Rwanda ce n’était pas terrible. Petit remake de l’avant Paris-Roubaix, je suis tombée malade dans la foulée à mon retour, et j’ai dû me faire opérer aujourd’hui ».

3 semaines sans sport

« Je remercie les différents docteurs qui se sont occupés de moi, Dr D’Olonne et tout le personnel soignant de l’Im2s. La vue de la chambre d’hospitalisation est à l’image des personnes qui y travaillent : PARFAITE 🥰 (mais pas spécialement hâte d’y revenir quand même 🙈). Je suis soulagée d’en finir avec cela et de commencer mon protocole de récupération (approx 3 semaines sans sport)🙏🏻 Une grosse pensée à mon DrJacky Maillot pour lequel j’ai été un gros boulet avec cette petite blessure embêtante pendant pas mal de mois 😬❤️. Merci au staff médical de mon équipe Visma | Lease a Bike Women aussi pour la flexibilité sur ces derniers mois 🙏🏻.

« Maintenant place au repos après une saison intense 🤪 Je souhaite tout le meilleur aux filles de l’équipe de France pour les championnats d’Europe ❤️ Avec le niveau de forme physique et l’esprit de ce groupe, elles vont nous faire rêver. Bon rétablissement Maëva Squiban qui est tombée malade également. Bon repos après une saison incroyable 🎩🙌🏻 😘 à tous ! Et merci pour votre fidélité 🥰. »