Alors que l’été touche à sa fin, la plateforme Zwift a dévoilé une série de nouveautés pour cet automne.
Zwift, la célèbre plateforme d’entraînement pour cyclistes, annonce une série de nouveautés et d’expériences qui promettent de rendre l’entraînement plus accessible que jamais. Des recommandations personnalisées basées sur l’IA, la nouvelle version du Zwift Click pour débloquer toute l’expérience Zwift, en passant par de nouvelles routes incitant les Zwifteurs à explorer davantage.
Septembre
- Lancé en 2024, le programme Zwift Ready facilite l’accès à Zwift, en étant plus abordable. Les home trainers Zwift Ready sont livrés avec le Zwift Cog préinstallé, garantissant une compatibilité avec pratiquement tous les vélos – dès 250€.
- Petite révolution de praticité, le Zwift Click fait peau neuve cette saison pour rendre l’accès à Watopia toujours plus accessible et agréable.
- La meilleure saison de compétition est prête à démarrer avec des formats qui plairont à tous les Zwifteurs: Zwift Racing League, qui commence le 16 septembre, zRacing, les Zwift Games, l’un des milliers d’événements de course communautaire.
- Le Zwift Racing Score est désormais établi comme un système de catégorisation par défaut pour aider à rendre les courses communautaires plus justes et compétitives.
- Le plaisir ne devrait pas s’arrêter une fois la ligne d’arrivée franchie. Désormais, lorsque les Zwifteurs terminent un événement de groupe Zwift, ils auront la possibilité de rester dans le monde de l’événement pour récupérer.
- Zwift Camp s’est révélé être la série d’entraînements la plus populaire de tous les temps sur Zwift, elle revient encore plus grande et meilleure pour 2025
- Les coloris MyCanyon arrivent dans le Drop Shop. Ce sera la première fois que les Zwifteurs pourront acheter des vélos avec des coloris distincts.
- Née d’un partenariat avec Pedal Mafia, la collection Watopia Essentials est un investissement dans le parcours cycliste, avec des vêtements de cyclisme de qualité premium, à porter à l’intérieur comme à l’extérieur
Automne
- Zwift Unlocked, un nouveau tour débarque sur Zwift du 6 octobre au 16 novembre pour remplacer le Tour de Watopia.
- Une nouvelle carte New York fraîchement étendue. Cette extension sera la plus grande de carte de Zwift depuis des années, ajoutant 31 km de nouvelles routes à New York, dont 20 nouveaux parcours (16 à vélo et 4 en course à pied).
- Les segments de puissance sont une nouvelle version des segments chronométrés de sprint de Zwift, où seuls les watts comptent.
- Après le succès des “Fitness Trends” lancé cet été, Zwift ira plus loin avec l’arrivée des objectifs auto-ajustables et des recommandations personnalisées.
- À la fin de chaque activité, un nouvel écran de progression apparaitra. Zwift affichera un résumé de toutes les informations clés, y compris la progression du score de forme, l’état d’entraînement, la progression des objectifs, la série en cours, la progression des améliorations du vélo, la progression de niveau, les améliorations du score en course…
- « Tweed is speed » La course la plus élégante du monde débarque sur Zwift. Une série de courses virtuelles du Championnat du Monde Brompton, sur une période d’une semaine.