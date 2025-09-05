Alors que l’été touche à sa fin, la plateforme Zwift a dévoilé une série de nouveautés pour cet automne.

Zwift, la célèbre plateforme d’entraînement pour cyclistes, annonce une série de nouveautés et d’expériences qui promettent de rendre l’entraînement plus accessible que jamais. Des recommandations personnalisées basées sur l’IA, la nouvelle version du Zwift Click pour débloquer toute l’expérience Zwift, en passant par de nouvelles routes incitant les Zwifteurs à explorer davantage.

Septembre

Lancé en 2024, le programme Zwift Ready facilite l’accès à Zwift, en étant plus abordable. Les home trainers Zwift Ready sont livrés avec le Zwift Cog préinstallé, garantissant une compatibilité avec pratiquement tous les vélos – dès 250€.

Zwift Camp s'est révélé être la série d'entraînements la plus populaire de tous les temps sur Zwift, elle revient encore plus grande et meilleure pour 2025

Automne