Lancé en octobre dernier, le Zwift Cog remplace la cassette sur le Hub pour un passage de vitesse virtuel. J’ai pu tester ce nouveau système durant plusieurs semaines.

Il y a quelques semaines, j’ai reçu le Zwift Cog, une nouveauté lancée en octobre dernier, permettant de passer les vitesses virtuellement. Le Cog est un pignon simple de 14 dents qui remplace donc la cassette sur le home trainer. Cette technologie est compatible uniquement avec le home trainer Zwift Hub et avec des vélos de 8 à 12 vitesses. Cet article est consacré au test du Zwift Cog, si vous souhaitez retrouver le test du home trainer Hub, cliquez-ici.

Installation du Zwift Cog

Début 2023, j’avais déjà reçu et testé le Zwift Hub. Il y a quelques semaines, j’ai donc reçu le Zwift Cog que j’ai pu monter directement sur le home trainer. L’installation est très simple, il suffit d’utiliser une clé pour enlever la cassette pour la remplacer par le Cog, le tout est très bien expliqué dans une vidéo YouTube. Si vous choisissez de commander le Zwift Hub One, le Cog sera déjà installé sur le trainer, il ne vous restera plus qu’à monter le vélo dessus.

Comme avec une cassette standard, le vélo se monte de la même manière sur le Zwift Cog. Il faut toutefois faire attention à placer votre dérailleur plutôt en haut de cassette avant de l’installer sur votre Hub. En effet, pour monter le vélo plus facilement, il est préférable que votre dérailleur soit aligné avec le pignon fixe du Zwift Hub. Une fois monté sur le home trainer, vous n’avez plus qu’à passer les vitesses pour ajuster la position du dérailleur et ainsi obtenir un alignement parfait avec le Cog. Avec le Zwift Cog, on reçoit également le Zwift Click, outil qui permet de changer de vitesses virtuellement et sans fil grâce à une connexion Bluetooth avec la plateforme. Vous pouvez facilement attacher cet appareil n’importe où sur un cintre route, un cintre droit pour contrôler les changements de vitesses grâce à un bouton + et – .

Test du Zwift Cog

La grande force du Zwift Cog, c’est le passage de vitesse virtuel. Avec le Zwift Click, le passage de vitesse est efficace, rapide et précis, là où le changement de pignon peut être rendu difficile avec une cassette. Avec le Zwift Cog, on bénéficie de 24 vitesses virtuelles, que l’on peut changer facilement avec le Click, installé sur le guidon. La transmission simulée est équivalente à un 53/39, configuration 10-38 pour une utilisation sur tous les terrains, même sur les plus forts pourcentages. Avec cette transmission virtuelle, le changement de vitesse est efficace, sans décalage ni saut de chaîne, même en cas de passage de vitesse en contrainte. Zwift Click communique avec l’ordinateur via la plateforme Zwift et non pas avec le home trainer donc il n’y a pas la possibilité de l’utiliser avec une autre application.

Je m’attendais à une grande réduction du bruit avec l’utilisation du Zwift Cog. En réalité, j’ai trouvé que le Hub One fait presque autant de bruit avec le Cog qu’avec une cassette (qui était silencieuse). Cela reste néanmoins une faible nuisance sonore, qui est vite oubliée lorsqu’on voit l’efficacité et la précision du changement de vitesse virtuel. Le Cog est annoncé compatible avec la majorité des vélos équipés de 8 à 12 vitesses. J’ai donc essayé de monter un VTT MBK de 8 vitesses dessus. Comme avec mon vélo de route, il suffit d’aligner le dérailleur avec le Zwift Cog et le tour est joué. Efficacité, précision, le Zwift Cog marche toujours aussi bien, que ce soit avec le VTT ou le vélo de route. Un réel avantage pour les personnes qui ne veulent pas monter leur beau vélo sur le home trainer.

Caractéristiques du Zwift Hub One

Compatibilité : majorité des vélos de 8 à 12 vitesses

Technologie Zwift Cog

Transmission virtuelle avec Zwift Click

Prix : 599 €

Abonnement d’un an à Zwift inclus

En bref :

Proposé à 599 € avec un an d’abonnement à Zwift inclus, le Zwift Hub One est un home trainer connecté stable, silencieux, facile d’utilisation et d’installation. Grâce aux technologies Cog et Click, le passage de vitesse est précis et efficace. Bien qu’il reste plutôt silencieux, je m’attendais à une réduction du bruit plus importante qu’avec une cassette standard.

Les + :

Facile d’utilisation et d’installation

Technologies Zwift Cog et Click pour passage de vitesse efficace

Un an d’abonnement Zwift inclus

Les – :