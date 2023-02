Aujourd’hui, sur le marché, on retrouve deux formats : le 700C avec des sections de pneu généralement comprises entre 38 et 42mm qui favorisent l’agilité ou la motricité ; Et le 650B avec des sections plus importantes, la plupart du temps entre 42 et 50mm qui offrent un ballon plus important et ainsi un meilleur confort et des pneus qui pardonnent davantage les erreurs de pilotage.

Encore une fois, le choix va fondamentalement dépendre de votre pratique.

Plus la section sera fine, plus vous aurez de rendement et limiterez le poids de vos pneus. En revanche, vous perdrez en confort et en adhérence.

Plus la section sera large, plus vous aurez de confort, le pilotage sera plus facile sur les chemins, mais le rendement sur route sera moins intéressant.