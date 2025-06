L’entreprise basque Oquo vient de dévoiler sa nouvelle gamme de roues LTD, pour la route et le Gravel.

La marque basque Oquo, axée sur la performance, dévoile sa nouvelle gamme de roues LTD, avec des profils de 80, 57, 50 et 35 mm, tous équipés du moyeu révolutionnaire Oquo, entièrement conçu et fabriqué au Pays Basque. Oquo a une mission claire : fabriquer les meilleures roues et remettre en question le statu quo. Chaque roue est produite en interne, là où la technologie de pointe rencontre le savoir-faire artisanal, car Oquo sait que la précision exige une touche humaine.

Dès ses débuts, la marque s’est concentrée sur l’innovation : concevoir, développer et fabriquer chaque roue dans son usine au Pays Basque. Chaque modèle est poussé à ses limites dans un laboratoire ultramoderne, puis validé en compétition par des équipes d’élite, le tout dans la quête de la perfection. Cette quête porte ses fruits : les roues Oquo sont désormais utilisées au plus haut niveau en route, gravel et VTT. En seulement quelques saisons, Oquo a décroché des podiums partout dans le monde, du Tour de France à la Coupe du Monde de Descente.

Nouvelle génération de roues

Cette dernière génération de roues route et gravel, développée en collaboration avec des équipes et des coureurs d’élite comme Lotto. Ces nouvelles roues intègrent un nouveau moyeu haute performance entièrement développé par Oquo dans ses installations au Pays Basque. Associé à de nouvelles jantes, ce développement marque une nouvelle étape en matière de performance et d’innovation.

Oquo ajoute quatre nouveaux modèles à sa gamme haut de gamme LTD : RA80 LTD, RA57 LTD, RP50 LTD et RP35 LTD. Toutes ces roues intègrent les technologies Gen2 d’Oquo, dont le nouveau moyeu Q10, et ont été perfectionnées de l’intérieur vers l’extérieur pour améliorer chaque composant. Le résultat : moins de friction, meilleure étanchéité, poids réduit et performance aérodynamique améliorée.

RA80 LTD : Performance aérodynamique ultime, conçue pour la vitesse maximale grâce à son profil de 80 mm. Idéale pour les contre-la-montre ou épreuves à haute vitesse. C’est la roue la plus aérodynamique d’Oquo, développée en soufflerie et optimisée pour la stabilité par vent latéral.

RA57 LTD : La roue aéro la plus polyvalente d'Oquo, avec un profil de 57 mm. Elle offre un équilibre parfait entre légèreté et efficacité à haute vitesse. Idéale pour les parcours mixtes avec montées et sections roulantes. Plus confortable que la version 80 mm.

RP50 LTD : Une combinaison de profil aéro et de jante large pour une performance optimale sur route, pavés ou gravel. Idéale pour les cyclistes rapides sur terrains exigeants. La jante large améliore la compatibilité avec des pneus plus larges et la stabilité par vent latéral.

RP35 LTD : La roue la plus légère et la plus rigide d'Oquo, conçue pour les grimpeurs les plus exigeants. Avec seulement 1244 g, elle excelle en montagne et offre un rendement exceptionnel sur les parcours à fort dénivelé. Le profil mini-hook optimise l'adaptation des pneus et l'aérodynamisme. Le moyeu Q10 permet un gain de poids par rapport à la génération précédente.

PRIX : Toutes les roues LTD sont commercialisées au prix de 2 399 €.

Nouveau moyeu Oquo Q10

Conçu, usiné et assemblé entièrement au Pays Basque, le moyeu Oquo Q10 offre des performances inégalées. Il combine des matériaux haut de gamme, un usinage de précision et un design innovant pour garantir fiabilité et efficacité. C’est aussi l’un des moyeux les plus légers du marché : 175 g (arrière) et 104 g (avant).

Caractéristiques clés :

Aluminium 7075 T6 de qualité aérospatiale. Ce matériau est plus difficile à usiner, mais offre une durabilité supérieure à celle de la plupart des aciers du marché. Résultat : des moyeux plus légers, plus rigides et plus résistants.

Usinage CNC intégral. Les moyeux Oquo sont entièrement usinés CNC à partir d’un seul bloc de matériau, assurant un ajustement parfait entre les composants. Ce procédé de haute précision élimine tout excès de matière pour garantir solidité et légèreté.

Crémaillère SHARK RATCHET à 45 dents avec traitement céramique anti-friction. Conçue avec un traitement dérivé de l’aéronautique, cette technologie assure une transmission de puissance optimale et une réactivité immédiate.

○ Précision absolue : engagement parfait entre les ratchets.

○ Design 45T. Enclenchement à 8° pour une transmission rapide et réactive.

○ Traitement céramique anti-friction. Durabilité accrue et frottement réduit.

Roulements sur mesure à faible friction : Roulements à billes et cages en acier inoxydable, 100 % personnalisés, avec joints à faible friction. Lubrifiés avec une graisse légère et résistante à l'eau, performante même à -50 °C. Chaque détail est pensé pour minimiser les pertes de puissance et résister aux charges radiales et axiales.

Entretien sans outils : Conception sans filetage permettant un démontage facile à la main, sans aucun outil spécial. Rapide, simple et accessible à tous les cyclistes.

Compatibilité : Le Q10 s’adapte facilement aux systèmes de cassettes Shimano et SRAM. Il suffit de changer une seule pièce pour passer de l’un à l’autre.

Étanchéité ultra-efficace : Entièrement scellé contre l’eau et la poussière. Sa construction et ses matériaux assurent une résistance maximale aux agressions extérieures et à l’usure à long terme.

Fabriqué au Pays Basque : Conçu, usiné et assemblé au Pays Basque. Cela réduit la chaîne logistique, améliore le contrôle qualité et soutient l’emploi local.