Le Vakole EMT29 est un e-MTB tout-suspendu en 29 pouces vise le XC, avec un cadre alu sobre et une fiche technique simple qui parle aux nouveaux venus. C’est net, lisible, et surtout cohérent avec son positionnement “Entry-level” affiché par la marque.

Châssis et suspensions: grip propre, trajectoires propres

Cadre en aluminium tout suspendu avec 100 mm à l’avant et 50 mm à l’arrière. Sur les singles, ce set-up privilégie la motricité et la lecture du terrain. Les roues en 29 x 2,4″ chaussées de KENDA El Capo qui gardent le train avant vissé au sol quand ça accélère. Résultat: des relances propres, du grip en appui et une stabilité rassurante quand la vitesse monte.

Assistance au pédalage : capteur de couple, sensations naturelles

niveau motorisation on retrouve un moteur brushless 48 V donné pour 250 W (750 W en pic) avec jusqu’à 60 Nm de couple. L’assistance plafonne à 25 km/h, conforme à la pratique réglementée. Le vrai plus, c’est le capteur de couple intégré qui permet au moteur de coller à votre effort, sans à-coups. Vent de face ou mur à 20 %, on garde du liant dans le coup de pédale. Cinq niveaux d’assistance, affichage LCD, modes Pedal Assist et Classic: on règle le curseur à la volée, au pouce.

Transmission et freins: fiable, précis, efficace

Côté transmission, on joue la carte sûre: Shimano Altus 1×8 (13–32T) et plateau acier 38 dents à profil positif/négatif pour tenir la chaîne quand ça tabasse. Au freinage, les hydrauliques Logan à coupure moteur, montés avec disques type S, assurent mordant et dissipation. De l’entrée de gamme mais conforme à la promesse du EMT29.

Batterie et autonomie: 720 Wh pour rouler loin

La batterie amovible 48 V 15 Ah (720 Wh) à cellules LG annonce 60 à 80 km en mode assistance. De quoi boucler une vraie sortie XC sans surveiller la jauge à chaque bosse. La recharge se fait en environ 7 heures via un chargeur 54,6 V 2 A. La batterie est amovible, donc simple à charger et à stocker.

Ergonomie, gabarit et équipement: prêt à rouler

Poids : 28,7 kg (batterie 3,8 kg)

Dimensions : 193 x 70 x 112 cm

Hauteur de selle : 86–101 cm

Hauteur de cintre : 112 cm

Taille recommandée : > 170 cm

Charge maximale : 120 kg

Étanchéité : IP65 (utilisable sous la pluie)

Éclairage : phare avant

Positionnement: accessible sans chichi

Avec son niveau “Entry-level” revendiqué, son capteur de couple, sa batterie de 720 Wh et ses roues de 29″ en KENDA, l’EMT29 coche les cases d’un modèle accessible qui fait le job, sans superflu. Pour les nouveaux riders qui veulent s’aligner sur les sentiers avec un budget contenu, c’est une alternative “petit ticket” aux références plus onéreuses du segment pour débuter et voir si l’on accroche à la pratique.

Précommande, prix et livraison

BuyBestGear propose le Vakole EMT29 en précommande en coloris Bleu au tarif promo de 1 399,00 € (au lieu de 1 699,00 €, soit 300,00 € d’économie). Le distributeur assure la livraison gratuite vers la plupart des pays européens (hors zones éloignées et territoires insulaires), avec quelques exceptions et frais additionnels possibles selon la destination (par exemple certaines zones d’Italie ou, en Grèce, en fonction du poids). Un e-mail de confirmation avec lien de suivi est envoyé dès l’expédition afin d’assurer un tracking transparent jusqu’à la livraison.

En clair: un tout-suspendu 29″ orienté XC, capteur de couple, 720 Wh et montage sérieux, proposé à un tarif qui vise juste. Une porte d’entrée engagée et engageante pour se mettre (ou se remettre) dans le rythme.