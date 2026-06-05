HJC, marque bien connue dans l’univers de la moto de compétition et du cyclisme sur route (notamment grâce à ses modèles aérodynamiques comme l’Ibex ou le Furion), revient avec une proposition très attendue : le Bellus 2. Positionné à 179,00 €, ce modèle se veut ultra-polyvalent, taillé pour la route, le gravel et le bikepacking.

Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines sur différents terrains : des ascensions sur route sous un soleil de plomb aux pistes de gravel cassantes en sous-bois. Voici notre verdict.

Unboxing et premières impressions : Le sens du détail

Dès la sortie de la boîte, le Bellus 2 séduit par ses lignes fluides qui rappellent l’expertise aérodynamique d’HJC acquise en soufflerie. Avec 265g sur la balance (en taille M), il se place dans une très bonne moyenne pour un casque orienté aventure.

Visuellement, on remarque tout de suite que la couverture latérale et arrière est légèrement plus descendante que sur un pur casque de route, un excellent point pour la protection en gravel. La finition mate de notre modèle d’essai (Mt Dust Khaki) est superbe, et HJC propose pas moins de 7 coloris modernes pour s’accorder à toutes les tenues.

Sur le terrain : Une ventilation pensée pour les « basses vitesses »

C’est la grande promesse de ce Bellus 2 : ventiler efficacement, même quand on ne roule pas à 40 km/h. Sur une longue montée de gravel à forte inclinaison, là où la vitesse chute et où l’on a tendance à surchauffer, le casque brille littéralement.

HJC a intégré sa technologie COOLPATH™, qui remplace une grande partie des mousses intérieures traditionnelles. Résultat ? L’air circule librement entre le crâne et la coque. On ressent un flux d’air constant très agréable.

De plus, la marque a travaillé sur la gestion de la sueur. Le Bellus 2 dispose de petits canaux sur la lèvre frontale qui guident et favorisent l’évaporation de la transpiration avant qu’elle ne coule dans les yeux. Autre détail très appréciable inclus dans la boîte : la possibilité de remplacer le tampon frontal par une petite visière souple amovible. En mode bikepacking ou sous un soleil rasant, c’est un vrai plus pour le confort visuel.

Sécurité et ergonomie : Le combo SLID™ et Fidlock

Côté sécurité, HJC fait l’impasse sur le MIPS traditionnel pour intégrer sa propre technologie maison : le SLID™ (Sliding Layer Impact Distribution). Il s’agit de coussinets en gel spécifiques placés à l’intérieur du casque. En cas de chute, ce gel permet d’amortir et de dissiper les forces rotationnelles pour réduire le risque de commotion cérébrale. Sur les chemins de gravel accidentés, nous avons également trouvé que ces inserts offraient un excellent amorti contre les vibrations et les secousses répétées.

Pour la fermeture, HJC a équipé le Bellus 2 d’une boucle magnétique Fidlock. C’est le genre de détail dont on ne peut plus se passer une fois essayé : le casque s’attache et se détache en un clin d’œil, même si vous portez des gants longs de gravel ou d’hiver. Les sangles Ionic+ anti-bactériennes se règlent facilement et intègrent des détails réfléchissants pour la sécurité nocturne.

Enfin, pour les cyclistes habitués à retirer leurs lunettes, l’Eyewear Garage (les fentes à l’avant pour glisser les branches de lunettes) fonctionne parfaitement : les lunettes tiennent fermement en place, même lorsque l’on secoue la tête sur des sentiers techniques.

Le Verdict

Le HJC Bellus 2 est une vraie réussite. Vendu à 179 €, il offre un superbe équilibre entre le confort thermique d’un casque de route haut de gamme et les exigences de robustesse et de praticité du gravel.

On a aimé :

La ventilation exceptionnelle à basse vitesse (parfait pour les bosses).

La boucle magnétique Fidlock, ultra-pratique avec des gants.

Le système COOLPATH™ qui évite l’effet « éponge » des grosses mousses.

La visière souple amovible fournie.

On a moins aimé :

Un ajustement qui demande un peu de précision au premier réglage pour les formes de crâne très ovales.

Pour qui ? Pour les cyclistes qui refusent de choisir entre route et chemins, les amateurs de longues sorties bikepacking et tous ceux qui cherchent un casque ventilé, stylé et sécurisant sans franchir la barre des 200 €.