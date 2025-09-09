ASSOS vient de dévoiler son nouveau maillot RS Shell S1, résistant aux intempéries sans compromettre la performance.

ASSOS a créé le tout nouveau maillot RS Shell S11 – une pièce qui redéfinit les frontières entre maillot de course et gilet pare-tempête. Né de la technologie ASSOS aeroScience et développé en collaboration avec l’équipe cycliste professionnelle Tudor, le maillot RS Shell S11 représente la prochaine évolution de la superposition de performance : une couche extérieure respirante et résistante aux intempéries qui protège comme un gilet tout en s’ajustant comme un maillot de course.

Une nouvelle génération de superpositions

Les coureurs professionnels avaient besoin d’une couche qui maintiendrait la silhouette aérodynamique de leurs maillots de course tout en offrant la protection contre le vent et l’eau d’un gilet toutes saisons. ASSOS a répondu à cette demande avec le maillot RS Shell S11, un softshell deux couches à faible volume, conçu pour des sorties rapides, sèches et respirantes dans des conditions automnales changeantes.

Conçu pour la vitesse du World Tour

Tissus phares :

DIAMOND Ultra : une nouvelle membrane 2 couches exclusive, ultra-élastique, hautement respirante, résistante aux intempéries et conçue pour un ajustement seconde peau sans pression.

575CX : un textile tricoté en chaîne isolant et respirant qui enveloppe le haut des bras pour un maintien thermorégulateur et une compression qui épouse les muscles.

Construction et coupe :

AEPD 11 racingFit : une silhouette aérodynamique seconde peau, optimisée grâce aux retours WorldTour pour une compression et une stabilité à 360 degrés.

Panneau arrière en mesh élastique : optimisation de l’ajustement, de la ventilation et de la visibilité du dossard.

Bords bruts : manches, ourlet et fermeture éclair entièrement bruts et collés pour une efficacité aérodynamique et des lignes épurées.

Détails techniques :