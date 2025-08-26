Arrivé en 2019, Stefan Küng va quitter la Groupama-FDJ pour rejoindre la formation Tudor Pro Cycling Team.

L’équipe Tudor Pro Cycling annoncé ce mardi la signature prestigieuse de Stefan Küng. L’équipe suisse vise une présence plus forte sur les contre-la-montre, les classiques et les courses d’un jour. Multiple champion national et médaillé d’or européen du contre-la-montre, il possède un solide bagage WorldTour et une volonté farouche de résultats. À 31 ans, Stefan Küng a signé pour trois saisons.

Stefan Küng :

« En tant que coureur suisse, j’ai suivi de près le projet Tudor et j’ai été véritablement impressionné par sa mentalité et son développement. L’innovation et la R&D sont clairement au cœur de l’équipe, et je suis convaincu que cet environnement peut me propulser vers le niveau supérieur, notamment sur le vélo de contre-la-montre. Il me manque encore une grande Classique, et c’est quelque chose que je veux absolument remporter ».