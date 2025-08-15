Très active sur le marché des transferts, la Soudal Quick-Step vient de recruter deux coureurs belges pour la saison prochaine.

La Soudal Quick-Step vient d’annoncer l’arrivée de Steff Cras et Fabio Van Den Bossche, deux coureurs belges, qui porteront le maillot de l’équipe belge dès l’année prochaine et jusqu’à fin 2027. Professionnel depuis 2018, Steff Cras, 29 ans, a disputé huit Grands Tours au cours de sa carrière, dont le plus récent est le Tour de France cet été. Il a démontré ses talents de grimpeur à de nombreuses reprises : du Tour des Asturies cette saison, où il a remporté sa première victoire professionnelle après un superbe effort en solitaire, à la Route d’Occitanie, où il a terminé à une solide troisième place au classement général.

Steff Cras :

« Je suis ravi de porter le maillot de cette équipe au cours des deux prochaines saisons. Mon ambition est d’aider l’équipe à remporter des victoires importantes et peut-être même de remporter quelques courses si l’occasion se présente. J’aime La Vuelta – je suis d’ailleurs un grand fan de ce Grand Tour et des courses en Espagne – mais j’apprécie aussi les courses par étapes et les Classiques ardennaises, que j’espère disputer l’année prochaine. »

À seulement 24 ans et professionnel depuis 2020, Fabio Van Den Bossche se réjouit également de courir pour le Wolfpack la saison prochaine. En six ans de carrière professionnelle, Fabio a participé à deux Grands Tours et trois Monuments, aidant ses leaders à atteindre leurs objectifs tout en se faisant un nom sur la piste. Son palmarès comprend une médaille de bronze à l’Omnium aux Jeux olympiques de 2024 et un total de quatre médailles aux Championnats du monde.

Fabio Van Den Bossche :

« Je suis très enthousiaste, car j’ai toujours admiré Soudal Quick-Step, depuis que Tom Boonen et Iljo Keisse – mes idoles enfant – couraient pour l’équipe. J’ai aussi d’excellents souvenirs de mes confrontations avec Soudal Quick-Step dans le peloton ; en faire partie est donc quelque chose de spécial. J’espère aider l’équipe sur les Classiques et en tant que membre du peloton de tête, et je suis déterminé à contribuer à la victoire. Parallèlement, je souhaite continuer à progresser sur route et sur piste, où je poursuivrai ma quête d’une médaille d’or aux Championnats du monde et viserai un retour aux Jeux olympiques. »

What do a climber and a Classics guy have in common? They’ll both ride for The Wolfpack next year! Welcome, @SteffCras & @VdBFabio 🙌 Read more about it ➡️ https://t.co/hUqfevvZ03 pic.twitter.com/N1P7luikyi — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) August 15, 2025

Jürgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Les nombreux résultats obtenus par Steff en courses par étapes et dans certaines des ascensions les plus difficiles témoignent de son aptitude sur les terrains difficiles et l’ont aidé à devenir un coureur par étapes accompli. Nous sommes convaincus de pouvoir lui offrir l’environnement idéal pour progresser et nous espérons le voir réaliser de belles performances la saison prochaine. Concernant Fabio, c’est un jeune coureur très polyvalent qui renforcera notre équipe dans de nombreux domaines. Comme il l’a déjà dit, il a hâte de travailler dur et de progresser, et nous sommes convaincus qu’il y parviendra au sein de notre équipe. Nous le soutiendrons également dans la poursuite de ses ambitions sur la piste et nous nous réjouissons de ce partenariat, que nous espérons fructueux. »