Le champion d’Italie fait son retour chez les professionnels en rejoignant une équipe World Tour avec effet immédiat.

L’équipe Jayco AlUla vient d’annoncer l’arrivée immédiate de Filippo Conca, fraîchement couronné champion d’Italie de course sur route, au sein de son équipe. Ce dernier a signé un nouveau contrat jusqu’en 2027. Le jeune homme de 26 ans, qui court actuellement pour le Swatt Club, enfilera le nouveau maillot de l’équipe Jayco AlUla plus tard cette semaine pour ses débuts avec l’équipe australienne lors de la prochaine course d’un jour, le circuit Franco-Belge, le 15 août. Après avoir passé la majeure partie de la saison 2025 sur des épreuves de gravel, le talentueux grimpeur a remporté une victoire surprise aux championnats nationaux.

Filippo Conca :

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Jayco AlUla. J’ai choisi cette équipe, car je suis convaincu que je trouverai l’environnement idéal pour travailler dur. Avant de prendre ma décision, j’ai consulté mes collègues et le staff, et ils m’ont tous assuré qu’avec Jayco AlUla, je trouverais une famille capable de me soutenir personnellement et sportivement. Un autre point important pour moi est de continuer à utiliser le même équipement que cette année : Giant et Cadex. J’ai eu une excellente expérience avec les deux et je suis donc heureux de pouvoir continuer à utiliser le même vélo et les mêmes roues. Mon rêve est de participer au Giro d’Italie et de porter le maillot national italien. »

Brent Copeland – Directeur général Jayco AlUla :

« Filippo a clairement beaucoup de talent, comme en témoignent non seulement sa victoire aux championnats d’Italie, mais aussi ses résultats passés. Malheureusement, il a dû faire face à de nombreux défis en tant que cycliste professionnel, ce qui lui a causé plusieurs revers et l’a empêché de révéler tout son potentiel. Nous sommes désormais heureux de lui apporter tout le soutien qu’il mérite pour atteindre ses objectifs. Je tiens à remercier personnellement Carlo Beretta et son équipe du Swatt Club pour avoir facilité le transfert de Filippo et pour leur soutien indéfectible. Ce fut un plaisir de travailler avec Filippo et son équipe et nous sommes impatients de travailler avec lui. »