Alors que le mercato vient de s’ouvrir le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2025-2026 par équipe.
Tableau des transferts 2025-2026
|
UAE Team Emirates – XRG
|
- Adria Pericas (UAE Team Emirates Gen Z)
|
|
Visma | Lease a Bike
|
- Pietro Mattio (Visma | Lease a Bike Development)
- Tim Rex (Visma | Lease a Bike Development)
|
|
Lidl-Trek
|
|
- Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)
- Alex Kirsch (Cofidis)
- Tim Declercq (retraite)
|
Soudal Quick-Step
|
- Jasper Stuyven (Lidl-Trek)
- Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike)
- Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck)
- Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team)
|
- Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe)
|
Ineos Grenadiers
|
- Theodor Storm (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank)
|
- Caleb Ewan (retraite, dès le 06/05)
- Geraint Thomas (retraite)
- Jonathan Castroviejo (retraite)
- Omar Fraile (retraite)
|
Red Bull Bora-Hansgrohe
|
- Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)
- Callum Thornley (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies)
|
|
Alpecin-Deceuninck
|
- Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
- Senna Remijn (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
- Lennert Belmans (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
|
- Edward Planckaert (Soudal Quick-Step)
|
Groupama-FDJ
|
- Maxime Decomble (continentale Groupama-FDJ)
- Matteo Milan (Lidl-Trek Future Racing)
|
- Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility)
- Lars van den Berg (retraite, dès le 13/03)
|
Decathlon AG2R La Mondiale
|
|
|
Bahrain Victorious
|
- Attila Valter (Visma | Lease a Bike)
|
|
EF Education-EasyPost
|
|
|
Lotto Cycling Team
|
- Jarno Widar (Lotto Development Team)
- Milan Donie (Lotto Development Team)
- Matys Grisel (Lotto Development Team)
- Mathieu Klockelmann (Lotto Development Team)
|
|Movistar Team
|
|
|
Israel – Premier Tech
|
- Brady Gilmore (Israel – Premier Tech Academy)
|
- Jakob Fuglsang (retraite)
|
Jayco-AlUla
|
- Hamish Mckenzie (Hagens Berman Jayco)
- Wil Holmes (Hagens Berman Jayco)
|
- Dylan Groenewegen (Unibet Tietema Rockets)
- Elmar Reinders (Unibet Tietema Rockets)
- Alessandro De Marchi (retraite)
|
Team Picnic PostNL
|
|
- Romain Bardet (retraite, dès le 15/06)
|
XDS Astana Team
|
|
|
Intermarché-Wanty
|
- Felix Ørn-Kristoff (Wanty – Nippo – ReUz)
- Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz)
|
|
Cofidis
|
|Eddy Finé (retraite, dès le 27/06)
|
Uno-X Mobility
|
- Sven Erik Bystrøm (Groupama-FDJ)
- Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)
- Storm Ingebrigtsen (Team Coop – Repsol)
- Tobias Svarre (Team ColoQuick)
|
- Alexander Kristoff (retraite)
|
Arkéa – B&B Hotels
|
|
- Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)
- Anthony Delaplace (retraite)
|
Team TotalEnergies
|
|
|
Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
Q36.5 Pro Cycling Team
|
|
- Giacomo Nizzolo (retraite)
Tableau des transferts mis à jour le 11/08/2025
