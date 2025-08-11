Alors que le mercato vient de s’ouvrir le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2025-2026 par équipe.

Tableau des transferts 2025-2026

Arrivées Départs

UAE Team Emirates – XRG Adria Pericas (UAE Team Emirates Gen Z) Rafal Majka (retraite)

Visma | Lease a Bike Pietro Mattio (Visma | Lease a Bike Development)

Tim Rex (Visma | Lease a Bike Development) Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step)

Attila Valter (Bahrain Victorious)

Lidl-Trek Jakob Söderqvist ( Lidl – Trek Future Racing) Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)

Alex Kirsch (Cofidis)

Tim Declercq (retraite)

Soudal Quick-Step Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike)

Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck)

Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team) Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe)

Ineos Grenadiers Theodor Storm (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank) Caleb Ewan (retraite, dès le 06/05)

Geraint Thomas (retraite)

Jonathan Castroviejo (retraite)

Omar Fraile (retraite)

Red Bull Bora-Hansgrohe Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Callum Thornley (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies)

Alpecin-Deceuninck Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)

Senna Remijn (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)

Lennert Belmans (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team) Edward Planckaert (Soudal Quick-Step)

Groupama-FDJ Maxime Decomble (continentale Groupama-FDJ)

Matteo Milan (Lidl-Trek Future Racing) Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility)

Lars van den Berg (retraite, dès le 13/03)

Decathlon AG2R La Mondiale

Bahrain Victorious Attila Valter (Visma | Lease a Bike)

EF Education-EasyPost

Lotto Cycling Team Jarno Widar (Lotto Development Team)

Milan Donie (Lotto Development Team)

Matys Grisel (Lotto Development Team)

Mathieu Klockelmann (Lotto Development Team)

Movistar Team

Israel – Premier Tech Brady Gilmore (Israel – Premier Tech Academy) Jakob Fuglsang (retraite)

Jayco-AlUla Hamish Mckenzie (Hagens Berman Jayco)

Wil Holmes (Hagens Berman Jayco) Dylan Groenewegen (Unibet Tietema Rockets)

Elmar Reinders (Unibet Tietema Rockets)

Alessandro De Marchi (retraite)

Team Picnic PostNL Romain Bardet (retraite, dès le 15/06)

XDS Astana Team

Intermarché-Wanty Felix Ørn-Kristoff ( Wanty – Nippo – ReUz)

Simone Gualdi ( Wanty – Nippo – ReUz)

Cofidis Alex Kirsch (Lidl-Trek) Eddy Finé (retraite, dès le 27/06)

Uno-X Mobility Sven Erik Bystrøm (Groupama-FDJ)

Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)

Storm Ingebrigtsen (Team Coop – Repsol)

Tobias Svarre (Team ColoQuick) Alexander Kristoff (retraite)

Arkéa – B&B Hotels Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)

Anthony Delaplace (retraite)

Team TotalEnergies

Tudor Pro Cycling Team

Q36.5 Pro Cycling Team Giacomo Nizzolo (retraite)

Tableau des transferts mis à jour le 11/08/2025