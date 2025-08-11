Alors que le mercato vient de s’ouvrir le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2025-2026 par équipe. 

Tableau des transferts 2025-2026

Arrivées
Départs
UAE Team Emirates – XRG

  

  • Adria Pericas (UAE Team Emirates Gen Z)
  • Rafal Majka (retraite)
Visma | Lease a Bike
  • Pietro Mattio (Visma | Lease a Bike Development)
  • Tim Rex (Visma | Lease a Bike Development)
Lidl-Trek
  • Jakob Söderqvist (Lidl – Trek Future Racing)
  • Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)
  • Alex Kirsch (Cofidis)
  • Tim Declercq (retraite)
Soudal Quick-Step

  

  • Jasper Stuyven (Lidl-Trek)
  • Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike)
  • Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck)
  • Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step Devo Team)
  • Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe)
Ineos Grenadiers
  • Theodor Storm (Team Lotto Kern-Haus PSD Bank)
  • Caleb Ewan (retraite, dès le 06/05)
  • Geraint Thomas (retraite)
  • Jonathan Castroviejo (retraite)
  • Omar Fraile (retraite)
Red Bull Bora-Hansgrohe

 

  

  • Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)
  • Callum Thornley (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies)
  
Alpecin-Deceuninck
  • Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
  • Senna Remijn (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
  • Lennert Belmans (Alpecin-Deceuninck Devlopment Team)
  • Edward Planckaert (Soudal Quick-Step)
Groupama-FDJ

  

  • Maxime Decomble (continentale Groupama-FDJ)
  • Matteo Milan (Lidl-Trek Future Racing)
  • Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility)
  • Lars van den Berg (retraite, dès le 13/03)
Decathlon AG2R La Mondiale

    
Bahrain Victorious
  • Attila Valter (Visma | Lease a Bike)
  
EF Education-EasyPost

    
Lotto Cycling Team
  • Jarno Widar (Lotto Development Team)
  • Milan Donie (Lotto Development Team)
  • Matys Grisel (Lotto Development Team)
  • Mathieu Klockelmann (Lotto Development Team)
  
Movistar Team

  
Israel – Premier Tech
  • Brady Gilmore (Israel – Premier Tech Academy)
  • Jakob Fuglsang (retraite)
Jayco-AlUla

  

  • Hamish Mckenzie (Hagens Berman Jayco)
  • Wil Holmes (Hagens Berman Jayco)

 
  • Dylan Groenewegen (Unibet Tietema Rockets)
  • Elmar Reinders (Unibet Tietema Rockets)
  • Alessandro De Marchi (retraite)
Team Picnic PostNL

 

 
  • Romain Bardet (retraite, dès le 15/06)
XDS Astana Team

    
Intermarché-Wanty
  • Felix Ørn-Kristoff (Wanty – Nippo – ReUz)
  • Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz)
  
Cofidis
  • Alex Kirsch (Lidl-Trek)
 Eddy Finé (retraite, dès le 27/06)
Uno-X Mobility

 
  • Sven Erik Bystrøm (Groupama-FDJ)
  • Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)
  • Storm Ingebrigtsen (Team Coop – Repsol)
  • Tobias Svarre (Team ColoQuick)
  

  • Alexander Kristoff (retraite)
Arkéa – B&B Hotels

  

 

 

  

 

  • Martin Tjøtta (Arkéa – B&B Hotels)
  • Anthony Delaplace (retraite)

Team TotalEnergies

 

    
Tudor Pro Cycling Team
Q36.5 Pro Cycling Team
  • Giacomo Nizzolo (retraite)

Tableau des transferts mis à jour le 11/08/2025

Crédit : ASO / Billy Ceusters