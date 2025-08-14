Le grimpeur Clément Berthet va quitter Décathlon AG2R La Mondiale pour rejoindre la Groupama-FDJ cet hiver.

La Groupama-FDJ vient d’annoncer l’arrivée Clément Berthet au sein l’équipe pour les 3 prochaines années. Enfant du Jura, le grimpeur de 28 ans viendra bonifier l’effectif et fera sans nul doute étalage de toutes ses qualités quand la route s’élèvera. Après cinq saisons sous le maillot de la Décathlon AG2R La Mondiale, le natif de Pierre-Bénite n’a pas encore levé les bras chez les professionnels, mais cumule les places d’honneur, dont une deuxième place au classement général du Tour d’Andalousie cette saison.

Clément Berthet :

« Groupama-FDJ, en tant que Français, ça parle ! C’est un peu le fer de lance au niveau Français, en plus d’être une référence au niveau WorldTour depuis de longues années. Mon adolescence s’est construite avec les premiers exploits de Thibaut Pinot, c’est une équipe mythique du peloton. J’arriverai plein d’ambition, avec l’envie de performer et de profiter de ces années qui sont probablement les plus belles pour moi sur le plan physique. Le fait que je sois bisontin est un petit plus, mais j’ai surtout l’envie de rejoindre une équipe humaine, qui offre un cadre idéal pour s’exprimer et performer sur les plus grandes courses. J’aurai de belles opportunités de m’exprimer et apporter de l’homogénéité au groupe des grimpeurs, avec Guillaume Martin-Guyonnet et David Gaudu. »

Philippe Mauduit :

« Clément est un coureur qui se démarque par sa personnalité, son talent et son esprit d’équipe. Ses qualités de grimpeur en font un atout supplémentaire pour notre collectif. Clément saura saisir sa chance quand elle se présentera tout en étant un coureur sur lequel nos grimpeurs pourront s’appuyer pour permettre à l’équipe d’aller chercher de beaux résultats. Clément arrive dans ses plus belles années et nous comptons sur lui pour faire partager son expérience et faire briller l’équipe sur les plus belles courses du calendrier. »