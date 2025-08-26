Après sept saisons au sein de la formation Décathlon AG2R La Mondiale, Dorian Godon s’est engagé avec une équipe étrangère.

L’équipe Ineos Grenadiers vient d’annoncer la signature du champion de France en titre, Dorian Godon, pour un contrat de trois ans. Pour sa neuvième saison chez les professionnels, le coureur de 29 ans a remporté son premier titre de champion de France aux Herbiers en juin dernier, complétant ainsi un palmarès qui compte également des victoires à la Flèche Brabançonne et au Tour de Vénétie en 2023, deux triomphes à Paris-Camembert et plusieurs victoires d’étapes.

Dorian Godon :

« C’est un honneur de signer avec les Ineos Grenadiers. Pour moi, cela représente beaucoup, et signer un contrat pluriannuel est une véritable marque de confiance, à laquelle j’attache une grande importance. C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant de ma carrière, et je suis prêt à en profiter pleinement. Je veux faire briller le maillot de champion de France, et ma moustache aussi. Ces derniers mois, j’ai vu l’équipe courir avec force et unité au sein du peloton, et cela m’a vraiment inspiré. J’ai hâte d’y participer. »

Le Dr Scott Drawer, directeur de la performance chez Ineos Grenadiers :

« Dorian est un vainqueur intelligent et décisif, doté de la robustesse nécessaire pour façonner les courses difficiles et de la vitesse nécessaire pour les conclure. Sa capacité à anticiper les fins de course chaotiques, à se positionner efficacement et à être performant nous offre d’excellentes options sur une grande variété de courses. Nous l’intégrerons rapidement avec des objectifs clairs pour les courses de printemps et les courses par étapes à venir et nous sommes impatients de l’accueillir dans l’équipe. »