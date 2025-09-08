Après sept saisons sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike, Olav Kooij s’est engagé avec une équipe française pour trois saisons.

À 23 ans, Olav Kooij s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Le sprinter néerlandais s’est engagé pour trois saisons avec la formation Decathlon CMA CGM. Sprinter de classe mondiale, Olav Kooij compte 46 succès chez les professionnels et vient de remporter trois étapes sur le Tour de Grande-Bretagne. Avec l’arrivée du nouveau sponsor CMA CGM, l’équipe Décathlon, qui va disposer d’un budget plus conséquent, change de dimension.

Olav Kooij :

« J’ai vraiment hâte de rejoindre Decathlon CMA CGM en 2026 et d’ouvrir un nouveau chapitre dans ma carrière. Je me réjouis de commencer à travailler avec l’équipe sur nos objectifs futurs et de nouveaux défis. Nous partageons une grande ambition de performer au plus haut niveau, ce qui, je l’espère, contribuera à de nombreuses victoires dans les années à venir. »