Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, le Néerlandais a enchainé une deuxième victoire consécutive au terme d’une journée pluvieuse. Il devance Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) et Samuel Watson (Ineos Grenadiers). Olav Kooij conforte son maillot vert de leader du classement général.
Two from two for Olav Kooij! ✌️
— Lloyds Tour of Britain (@TourofBritain) September 3, 2025
Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
- Olav Kooij
- Tom Crabbe
- Samuel Watson
Results powered by FirstCycling.com