Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, le Néerlandais a enchainé une deuxième victoire consécutive au terme d’une journée pluvieuse. Il devance Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) et Samuel Watson (Ineos Grenadiers). Olav Kooij conforte son maillot vert de leader du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
  1. Olav Kooij
  2. Tom Crabbe
  3. Samuel Watson

Crédit : Lloyds Tour of Britain