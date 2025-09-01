Le Tour de Grande-Bretagne s’élance ce mardi. Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Oscar Onley,… Voici le parcours et les favoris.

La 21ᵉ édition du Tour de Grande-Bretagne a lieu du 2 au 7 septembre. Créée en 2004, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Stephen Williams (Israel – Premier Tech) avait remporté l’épreuve devant Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et Tom Donnenwirth (Décathlon AG2R La Mondiale Development Team). Cette année, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) fait son retour à la compétition après son abandon sur le Tour de France. Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team, Oscar Onley (Picnic PostNL) ou encore Romain Grégoire (Groupama-FDJ) seront au départ.

Le palmarès du Tour de Grande-Bretagne

Le parcours du Tour de Grande-Bretagne 2025

1ʳᵉ étape : Woodbridge → Southwold (161,4 km)

2ᵉ étape : Stowmarket → Stowmarket (169,3 km)

3ᵉ étape : Milton Keynes → Ampthill (122,8 km)

4ᵉ étape : Atherstone → Burton Dassett (186,9 km)

5ᵉ étape : Pontypool → The Tumble (133,6 km)

6ᵉ étape : Newport → Cardiff (112,2 km)

Les favoris du Tour de Grande-Bretagne 2025




 

 

Oscar Onley (Picnic PostNL) ★★★★

 


 

 

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★

 


 

 

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★★★

 


 

 

Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) ★★

 




 

 

Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech) ★★

 


 

 

Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★★

 


 

 

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★

 


 

 

Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale) ★

 


 

 

Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ★

 


Comment suivre le Tour de Grande-Bretagne 2025

Le Tour de Grande-Bretagne 2025 sera diffusé en direct sur la chaîne l’Équipe et Eurosport Max.

Crédit : ASO / Billy Ceusters