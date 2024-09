Le Tour de Grande-Bretagne s’élance ce mardi 3 septembre. Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Tom Pidcock,… Voici le parcours et les favoris.

La 20ᵉ édition du Tour de Grande-Bretagne a lieu du 3 au 8 septembre. Créée en 2004, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Wout van Aert (Jumbo-Visma) avait remporté le classement général devant Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) et Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team). Cette année, Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel emmèneront la formation Soudal Quick-Step.

Le palmarès du Tour de Grande-Bretagne

Le parcours du Tour de Grande-Bretagne 2024

1ʳᵉ étape : Kelso → Kelso (181,9 km)

2ᵉ étape : Darlington → Redcar (152,1 km)

3ᵉ étape : Sheffield → Barnsley (166 km)

4ᵉ étape : Derby → Newark-on-Trent (138,5 km)

5ᵉ étape : Northampton → Northampton (146,9 km)

6ᵉ étape : Lowestoft → Felixstowe (158,4 km)

Les favoris du Tour de Grande-Bretagne 2024





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★★





Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) ★★★





Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ★★★





Stephen Williams (Israel – Premier Tech) ★★





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★





Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ★





Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) ★





Joseph Blackmore (Israel – Premier Tech) ★





Comment suivre le Tour de Grande-Bretagne ?

Le Tour de Grande-Bretagne sera diffusé sur les antennes digitales d’Eurosport.