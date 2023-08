Têtes d’affiche annoncées pour le Tour de Grande-Bretagne

Wout van Aert, ancien champion du Tour de Grande-Bretagne, Gonzalo Serrano, et le chouchou local, Tom Pidcock, sont prêts à enflammer les routes britanniques. Ils seront au départ à Manchester le dimanche 3 septembre.

Retour en force pour Van Aert

Souvenez-vous, c’était il y a deux ans : van Aert avait captivé les foules britanniques, remportant quatre étapes et la victoire finale. Cette année, il est de retour, menant l’équipe Jumbo – Visma, une des plus redoutables de cette édition. À ses côtés, nous retrouverons notamment le sprinteur néerlandais Olav Kooij, victorieux à sept reprises cette année, Steven Kruijswijk, spécialiste des Grands Tours, ainsi que les rouleurs Jos van Emden, Edoardo Affini et Nathan Van Hooydonck.

Serrano, la quête d’un doublé historique

Le coureur espagnol de la Movistar Team, Gonzalo Serrano, va tenter de réaliser un exploit rare : défendre son titre gagné l’année précédente.

Autres coureurs à suivre

Parmi les autres noms notables : Sam Bennett (BORA – hansgrohe), vainqueur à Caerphilly en 2013, Kamiel Bonneu (Team Flanders – Baloise), et Patrick Bevin de Team dsm – firmenich, maillot vert en 2018.

Jacob Scott, Ethan Vernon, Harry Tanfield et Stevie Williams, tous originaires de Grande-Bretagne, ajouteront une dimension locale au spectacle.

Des talents internationaux comme l’Américain Luke Lamperti, l’Autrichien Gregor Mühlberger et les Allemands Maximilian Schachmann et Nils Politt sont également attendus.

Un parcours intéressant

Le Tour 2023 propose huit étapes et plus de 1.200 kilomètres à travers le pays. Après le Grand Départ à Manchester, le peloton se dirigera vers le Nord du Pays de Galles, East Yorkshire, Nottinghamshire, Suffolk, Essex et Gloucestershire, avant de se terminer à Caerphilly, où le champion sera couronné.

Une épreuve majeure du calendrier UCI

Pour sa 19ème édition, le Tour de Grande-Bretagne fait partie de l’UCI ProSeries. On estime à 1,5 million le nombre de spectateurs qui viendront encourager les 16 équipes, profitant de la gratuité de l’événement.