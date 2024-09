Remco Evenepoel sera au départ du Tour de Grande-Bretagne avec un nouveau kit, en l’honneur de ses deux titres olympiques.

Pour commémorer son exploit historique aux Jeux de Paris, Soudal Quick-Step a préparé pour Remco Evenepoel une combinaison spéciale maillot, short et chaussettes à porter lors de ses prochaines courses. Ces vêtements ont été conçus pour incorporer une bande dorée, marquant les médailles d’or olympiques, tout en arborant les bandes arc-en-ciel en tant qu’ancien champion du monde de course sur route. Le maillot porte également le nom de Remco au dos, qui est souligné en or, et sera vu pour la première fois, avec un casque spécial doré Evade 3 et un vélo SL8 fournis par Specialized sur le Tour de Grande-Bretagne.

Double Olympic Champion @EvenepoelRemco returns to competition at this week’s @TourofBritain with a stunning @iamspecialized SL8 and a kit featuring gold bands marking his extraordinary achievements in Paris 😍 Photo: @swpix_cycling pic.twitter.com/n0x6sPvCqS — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) September 3, 2024

Remco Evenepoel :

« Je suis vraiment fier de porter ce kit spécial. Les derniers mois ont été une partie incroyable de ma carrière et être le premier homme à remporter le doublé de la course sur route et du contre-la-montre aux Jeux Olympiques est quelque chose qui fait rêver. Pouvoir le célébrer avec ce kit est quelque chose qui me rend très fier et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le processus et dans les détails pour marquer ce qui s’est passé à Paris de cette manière spéciale ».