Matevž Govekar (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Au terme de ce dernier jour de course, le Slovène s’est imposé au sprint. Il devance Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) et Ben Swift (Ineos Grenadiers). Vainqueur de deux étapes, Stephen Williams (Israel – Premier Tech) remporte le classement général de cette 20ᵉ éditions. Sur le podium final, il devance Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) et Tom Donnenwirth (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team).

👏 An absolute thriller of a finish in Felixstowe as Matevz Govekar times his sprint to perfection and takes stage victory!#TourOfBritain | @LloydsBank pic.twitter.com/Rli8Tujyfz

— Lloyds Bank Tour of Britain (@TourofBritain) September 8, 2024