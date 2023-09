Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Cette dernière étape était aussi la plus difficile cette semaine de course avec la double ascension de Caerphily Mountain dans les 15 derniers kilomètres. À 50 kilomètres de l’arrivée, Carlos Rodriguez et Stephen Williams (Grande-Bretagne) lancent les hostilités et passent à l’offensive.

CARLOS RODRIGUEZ WINS STAGE EIGHT IN CAERPHILLY 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 What a stunning ride by the @INEOSGrenadiers star in South Wales! #TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/5U8Er79R5a — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023

L’Espagnol distance Williams au sommet de la première ascension de de Caerphily Mountain en s’en va seul décrocher une belle victoire. Il devance Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team). Wout Van Aert remporte le classement général de l’épreuve. Sur le podium final, il devance Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) et Damien Howson.

La réaction de Wout Van Aert

« J’ai roulé aussi intelligemment que possible et je me suis battu jusqu’au bout. Nous savions que les autres équipes nous mettraient la pression. C’était l’étape la plus exigeante de ce tour, avec les montées les plus longues. Ce n’était pas idéal que Rodríguez s’en sorte, même s’il n’était pas surprenant qu’il soit plus fort dans une montée comme le Bryn Du. Aujourd’hui, je dois tout à mes coéquipiers. Sur le plat, ils ont su arranger les choses ».

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne