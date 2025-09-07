Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Alors que les échappés ont été repris dans le dernier kilomètre par le peloton, le Néerlandais a surgi dans la dernière ligne droite pour s’imposer au sprint et décrocher sa troisième victoire de la semaine. Il devance Samuel Watson (Ineos Grenadiers) et Fred Wright (Bahrain Victorious). Romain Grégoire (Groupama-FDJ) remporte le classement général de ce Tour de Grande-Bretagne, devant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).
The break gets caught at the last possible moment and it’s Olav Kooij storming to his 3rd stage win! 🔥🚀 #ToBMhttps://t.co/NfuxKtabS3 pic.twitter.com/vV3en2MHAC
Le classement de la 6ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
- Olav Kooij
- Samuel Watson
- Fred Wright
