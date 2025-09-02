Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Au terme de ce premier jour de course, le Néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint en faux-plat montant. Il devance Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale Team), qui a lancé le sprint de loin, et Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech). Kooij décroche sa huitième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
  1. Olav Kooij
  2. Tord Gudmestad
  3. Hugo Hofstetter

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Visma | Lease a Bike