À découvrir

aussi

3ᵉ étape Tour de Grande-Bretagne : Stephen Williams récidive Stephen Williams (Israel - Premier Tech) a remporté la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne devant Paul Magnier et Edoardo Zambanini.

Tour de Grande-Bretagne : la 2ᵉ étape pour Stephen Williams Stephen Williams (Israel - Premier Tech) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne devant Julian Alaphilippe et Oscar Onley.

Tour de Grande-Bretagne : Paul Magnier vainqueur de la 1ʳᵉ étape Troisième victoire de la saison pour Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui s'est imposé sur la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne.

Nouveau maillot pour Remco Evenepoel Remco Evenepoel sera au départ du Tour de Grande-Bretagne avec un nouveau kit, en l'honneur de ses deux titres olympiques.

Le parcours et les favoris du Tour de Grande-Bretagne 2024 Le Tour de Grande-Bretagne s'élance ce mardi 3 septembre. Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Tom Pidcock,... Voici le parcours et les favoris.

8ᵉ étape Tour de Grande-Bretagne : Carlos Rodriguez en solitaire, le général pour Van Aert Carlos Rodriguez a remporté la 8ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. 2ᵉ de cette dernière étape, Wout Van Aert s'adjuge le classement général.

Tour de Grande-Bretagne : Rasmus Tiller s’offre la 7ᵉ étape Rasmus Tiller a remporté la 7ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Sorti dans le final, Wout Van Aert a été repris à 800 mètres...

6ᵉ étape Tour de Grande-Bretagne : Van Poppel s’impose devant Vernon Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) a mis fin à la domination Jumbo-Visma en remportant la 6ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne.

5ᵉ étape Tour de Grande-Bretagne : Wout Van Aert fait coup double Sorti dans le dernier kilomètre, Wout Van Aert a remporté la 5ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne en solitaire.