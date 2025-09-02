Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Au terme de ce premier jour de course, le Néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint en faux-plat montant. Il devance Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale Team), qui a lancé le sprint de loin, et Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech). Kooij décroche sa huitième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader.
Olav Kooij wins the first stage of Tour of Britain! Great battle with Tord Gudmestad, who launched a super strong sprint before Olav! #ToBMhttps://t.co/G4F4iYe8Rr pic.twitter.com/s9N2fueh88
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne
- Olav Kooij
- Tord Gudmestad
- Hugo Hofstetter
