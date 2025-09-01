Tiesj Benoot rejoindra DECATHLON CMA CGM en 2026

Sébastien Joly :

« Le recrutement de Tiesj Benoot s’inscrit parfaitement dans le projet de l’équipe. C’est un coureur très expérimenté avec un grand potentiel physique. Il va nous apporter beaucoup, tant pendant les campagnes de classiques, dans un rôle de leader protégé, que lors de courses à étape, où il pourrait être un équipier très important. Nous sommes heureux qu’un coureur de cette envergure nous rejoigne. Nous avons hâte de l’accueillir et commencer à travailler avec lui. »