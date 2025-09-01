En ce moment

Tiesj Benoot rejoindra DECATHLON CMA CGM en 2026

Tiesj Benoot va quitter la Visma | Lease a Bike pour rejoindre la formation DECATHLON CMA CGM dès 2026. 

01 septembre 2025

Mis à jour le 01 septembre 2025

Benjamin Blériot

Tiesj Benoot va quitter la Visma | Lease a Bike pour rejoindre la formation DECATHLON CMA CGM dès 2026. 

Tiesj Benoot, vainqueur des Strade Bianche en 2018 ou encore de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2023, rejoindra l’équipe DECATHLON CMA CGM en 2026. Il sera un atout précieux pour l’équipe française lors des prochaines campagnes de classiques et sur les grands tours. À 31 ans et après quatre saisons au sein de la formation Visma | Lease a Bike, le Belge a signé pour trois saisons.

Tiesj Benoot :

Crédit : ASO / Billy Ceusters

« Je suis très heureux de rejoindre Decathlon CMA CGM en 2026. C’est un nouveau chapitre dans ma carrière, au sein d’une équipe ambitieuse où je pourrai encore progresser. L’ambition du projet et la confiance accordée me motivent énormément à obtenir de beaux résultats et à jouer un rôle important dans les classiques et au service du collectif. »

Sébastien Joly :

« Le recrutement de Tiesj Benoot s’inscrit parfaitement dans le projet de l’équipe. C’est un coureur très expérimenté avec un grand potentiel physique. Il va nous apporter beaucoup, tant pendant les campagnes de classiques, dans un rôle de leader protégé, que lors de courses à étape, où il pourrait être un équipier très important. Nous sommes heureux qu’un coureur de cette envergure nous rejoigne. Nous avons hâte de l’accueillir et commencer à travailler avec lui. »

