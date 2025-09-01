Tiesj Benoot rejoindra DECATHLON CMA CGM en 2026

Tiesj Benoot va quitter la Visma | Lease a Bike pour rejoindre la formation DECATHLON CMA CGM dès 2026.
Tiesj Benoot, vainqueur des Strade Bianche en 2018 ou encore de Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2023, rejoindra l’équipe DECATHLON CMA CGM en 2026. Il sera un atout précieux pour l’équipe française lors des prochaines campagnes de classiques et sur les grands tours. À 31 ans et après quatre saisons au sein de la formation Visma | Lease a Bike, le Belge a signé pour trois saisons.
Tiesj Benoot :
Sébastien Joly :
« Le recrutement de Tiesj Benoot s’inscrit parfaitement dans le projet de l’équipe. C’est un coureur très expérimenté avec un grand potentiel physique. Il va nous apporter beaucoup, tant pendant les campagnes de classiques, dans un rôle de leader protégé, que lors de courses à étape, où il pourrait être un équipier très important. Nous sommes heureux qu’un coureur de cette envergure nous rejoigne. Nous avons hâte de l’accueillir et commencer à travailler avec lui. »