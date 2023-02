Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) a remporté, ce dimanche, la 75ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Après la victoire de Dylan Van Baarle sur l’Omloop Het Nieuwsbald hier, l’équipe Jumbo-Visma a une nouvelle fois animé la course. À 80 kilomètres de l’arrivée, dans le Bourliquet et le Mont Saint Laurent, 5 coureurs s’isolent en tête de la course avec Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Tim Wellens (UAE Team Emirates), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) et un rescapé de l’échappée matinale, Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Circus).

Les hommes de tête ont vite fait le trou et le peloton ne sera jamais parvenu à revenir. Dans le dernier kilomètre, Benoot profite de la supériorité des Jumbo-Visma pour s’extirper du groupe en s’envole vers la victoire. À 28 ans, il signe son 4ème succès chez les professionnels, le premier depuis près de 3 ans. Nathan Van Hooydonck prend la deuxième place et assure le doublé pour la Jumbo-Visma, devant Matej Mohoric, 3ème. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) règle le sprint du peloton et prend la 6ème place.

Le classement de Kuurne-Bruxelles-Kuurne