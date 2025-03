Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce dimanche, la 77ᵉ édition de Kuurne – Bruxelles – Kuurne. Dans le Kruisberg, plusieurs coureurs tentent d’y aller dont Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ou encore Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG), mais le peloton, emmené par les équipes de sprinters contrôlent l’écart en vue d’une arrivée groupée. Le jour de ses 27 ans, Jasper Philipsen s’impose après un gros travail de Jonas Rickaert et Kaden Groves dans la dernière ligne droite. Il devance Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) et Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech).

Replay of Jasper Philipsen winning the Kuurne-Brussel-Kuurne 2025. Top level leadout from Alpecin boys #KBK25https://t.co/dGBj1JbJjI pic.twitter.com/HLp7gGKD71

— Eemeli (@LosBrolin) March 2, 2025