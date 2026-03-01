Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 78ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. À mi parcours, dans les monts wallons, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) fait forte impression en accélérant à plusieurs reprises. Le Belge ne parvient pas à faire de diffèrence mais plusieurs sprinters sont distancés dont Paul Magnier (Soudal Quick-Step), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) ou encore Biniam Girmay (NSN Cycling Team). Parfaitement lancé par Christophe Laporte, Matthew Brennan s’impose facilement au sprint. Il devance les coureurs de la Tudor Pro Cycling Team Luca Mozzato et Matteo Trentin.

Le classement de Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026

Matthew Brennan Luca Mozzato Matteo Trentin

