Biniam Girmay (NSN Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 39ème édition de la Clasica de Almeria. Au terme d’un final très nerveux marqué par plusieurs chutes, dont celle de Paul Penhoët (Groupama-FDJ United), l’Érythréen s’est montré le plus rapide, parfaitement lancé par ses coéquipiers. Il devance Milan Fretin (Cofidis), vainqueur de l’épreuve l’an dernier, et Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Biniam Girmay décroche sa deuxième victoire de la saison après avoir levé les bras sur le Tour de Valence.
Straight out of the sprinting textbook 📖
🇪🇸 #ClassicadeAlmeria #WeAreNSN #VeniVidiBini |@WeAre_NSNpic.twitter.com/zEUCLFgpNr
— NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) February 15, 2026
Le classement de la Clasica de Almeria 2026
- Biniam Girmay
- Milan Fretin
- Matteo Moschetti
