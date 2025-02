Milan Fretin (Cofidis) a remporté, ce dimanche, la 38ᵉ édition de la Clásica de Almería. Le Belge s’est imposé au sprint dans les rues de Roquetas de Mar au terme des 189 kilomètres de course. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et Émilien Jeannière (Team TotalEnergies). Le champion de Belgique, Arnaud De Lie (Lotto), termine au pied du podium. Fretin s’impose dès sa première course disputée cette saison et permet à la Cofidis d’enregistrer un troisième succès en 2025.

🤩 Milan Fretin sprints to victory at the Clasica de Almeria!

🙌 The Belgian rider hustled in the pack and launched himself past the leaders in the final straight!#ClasicadeAlmeria2025 pic.twitter.com/zvMqZw7EKX

— Eurosport (@eurosport) February 16, 2025