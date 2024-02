Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 76ᵉ édition Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Dans le Mont Saint-Laurent, à 88 kilomètres de l’arrivée, Wout van Aert accélère et fait exploser le groupe de tête. Seuls trois coureurs peuvent suivre le Belge : Laurence Pithie (Groupama-FDJ), Tim Wellens (UAE Team Emirates) et Oier Lazkano (Movistar Team). Dans la côte de Trieu, van Aert fait le forcing pour éliminer Pithie, qui ne peut pas suivre le rythme. On retrouve un trio à l’avant, qui collabore parfaitement et creuse les écarts sur les poursuivants et le peloton.

Dans le final, Wellens tente de surprendre van Aert et d’éviter le sprint, mais le coureur de la Visma | Lease a Bike réagit et revient facilement. Oier Lazkano tente d’anticiper le sprint, mais Wout van Aert est le plus fort et s’impose au sprint devant Wellens et le champion d’Espagne. Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) règle le sprint du peloton et prend la 4ᵉ place. Vainqueur d’une étape sur le Tour d’Algarve, van Aert signe sa deuxième victoire de la saison et lance parfaitement sa saison des classiques, après sa 3ᵉ place hier sur l’Omloop Het Nieuwsblad.

Le classement de Kuurne – Bruxelles – Kuurne